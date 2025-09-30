Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rosé mặc đồ ngủ ở sự kiện gây tranh cãi

  • Thứ ba, 30/9/2025 09:43 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Tham gia Paris Fashion Week, Rosé mặc bộ đồ lụa, viền ren mỏng manh. Trang phục của nữ ca sĩ được nhận xét không khác gì đồ ngủ.

Ngày 30/9, Rosé tham dự buổi diễn YSL Women’s Summer 2026 thuộc tuần lễ thời trang Paris Fashion Week. Nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với bộ trang phục màu xanh pastel, chất liệu lụa mỏng manh kết hợp viền ren với phần nơ to ở phía sau. Bộ đồ lập tức gây xôn xao với nhiều ý kiến cho rằng nó không khác gì váy ngủ. Không ít khán giả cho rằng bộ đồ trông gợi cảm, thậm chí khá hở hang.

Theo ELLE, trang phục của Rosé mang hơi hướng lãng mạn đặc trưng của Saint Laurent. Bộ đồ của nữ ca sĩ dáng liền thân màu xanh nhạt viền ren, với chi tiết dây thắt lưng dài chấm đất, kết hợp quần tất đen mỏng, sandal quai mảnh màu bạc và trang sức tối giản. Tóc Rosé được buộc gọn gàng ra sau, làm nổi bật đường nét của bộ trang phục.

Rose anh 1Rose anh 2

Rosé gây tranh cãi khi mặc đồ mỏng manh tham dự buổi diễn YSL Women’s Summer 2026. Ảnh: Fansite.

Sau đó, khi tham gia bữa tiệc sau sự kiện, thành viên nhóm BlackPink mặc bộ đồ đen cũng chất liệu lụa kết hợp ren, gợi cảm không kém.

"Làm ơn hãy đưa cô ấy về nhà đi, trông cô ấy như thể đang đi dự tiệc đồ ngủ vậy", "Thật lãng phí, cô gái. Cô đang tham dự tuần lễ thời trang chứ không phải phòng ngủ. Thậm chí còn có những chiếc váy ngủ đẹp hơn thế này nữa", "Đó là đồ lót mà, họ cần để cô ấy mặc đẹp hơn, cô ấy xứng đáng được chú ý hơn" là những bình luận trái chiều trên X xoay quanh trang phục mới của thành viên BlackPink.

Rosé đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau khi nhận được 8 đề cử tại MTV VMA vào đầu tháng này. Sau đó, nữ ca sĩ mang về giải Bài hát của năm cho ca khúc APT. hợp tác với Bruno Mars. Cô sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng các thành viên BlackPink vào tháng tới.

