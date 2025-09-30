Rosé mặc đồ ngủ ở sự kiện gây tranh cãi

Ngày 30/9, Rosé tham dự buổi diễn YSL Women’s Summer 2026 thuộc tuần lễ thời trang Paris Fashion Week. Nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với bộ trang phục màu xanh pastel, chất liệu lụa mỏng manh kết hợp viền ren với phần nơ to ở phía sau. Bộ đồ lập tức gây xôn xao với nhiều ý kiến cho rằng nó không khác gì váy ngủ. Không ít khán giả cho rằng bộ đồ trông gợi cảm, thậm chí khá hở hang.
Theo ELLE, trang phục của Rosé mang hơi hướng lãng mạn đặc trưng của Saint Laurent. Bộ đồ của nữ ca sĩ dáng liền thân màu xanh nhạt viền ren, với chi tiết dây thắt lưng dài chấm đất, kết hợp quần tất đen mỏng, sandal quai mảnh màu bạc và trang sức tối giản. Tóc Rosé được buộc gọn gàng ra sau, làm nổi bật đường nét của bộ trang phục.
Rosé gây tranh cãi khi mặc đồ mỏng manh tham dự buổi diễn YSL Women’s Summer 2026. Ảnh: Fansite.
Sau đó, khi tham gia bữa tiệc sau sự kiện, thành viên nhóm BlackPink mặc bộ đồ đen cũng chất liệu lụa kết hợp ren, gợi cảm không kém.
"Làm ơn hãy đưa cô ấy về nhà đi, trông cô ấy như thể đang đi dự tiệc đồ ngủ vậy", "Thật lãng phí, cô gái. Cô đang tham dự tuần lễ thời trang chứ không phải phòng ngủ. Thậm chí còn có những chiếc váy ngủ đẹp hơn thế này nữa", "Đó là đồ lót mà, họ cần để cô ấy mặc đẹp hơn, cô ấy xứng đáng được chú ý hơn" là những bình luận trái chiều trên X xoay quanh trang phục mới của thành viên BlackPink.
Rosé đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau khi nhận được 8 đề cử tại MTV VMA vào đầu tháng này. Sau đó, nữ ca sĩ mang về giải Bài hát của năm cho ca khúc APT. hợp tác với Bruno Mars. Cô sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng các thành viên BlackPink vào tháng tới.
Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?
Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.
Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.