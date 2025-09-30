Trong thời gian nhập ngũ, Kim Soo Hyun gửi 150 lá thư cho bạn gái. Thông tin này vừa được luật sư của nam diễn viên công bố.

Ngày 30/9, tờ SBS đưa tin đại diện của Kim Soo Hyun tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc anh hẹn hò với trẻ vị thành niên do gia đình cố diễn viên quá cố Kim Sae Ron và kênh YouTube Garosero tung ra trước đó. Theo đó, phía Kim Soo Hyun công bố khoảng 150 bức thư nam diễn viên này đã gửi cho bạn gái trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Luật sư Ko Sang Rok, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun giải thích lý do công bố thêm một số bằng chứng: "Trong bối cảnh cuộc điều tra đang bị kéo dài do chủ kênh Garosero phạm thêm tội, tôi đã viết bài viết này dựa trên kết quả xác minh và xác nhận dữ liệu khách quan một cách tỉ mỉ nhằm khôi phục danh tiếng đã bị tổn hại của nam diễn viên đồng thời đính chính những thông tin bị bóp méo".

Phía Kim Soo Hyun một lần nữa phủ nhận cáo buộc hẹn hò Kim Sae Ron khi cô chưa trưởng thành. Ảnh: Yonhap News.

Kim Soo Hyun nhập ngũ vào tháng 10/2017 và xuất ngũ tháng 7/2019. Trong thời gian này, anh đã viết khoảng 150 lá thư theo phong cách nhật ký gửi cho người yêu ngoài đời. Anh nhấn mạnh những bức thư này chứa đựng nỗi nhớ nhung tha thiết dành cho người yêu, sự hối tiếc vì không thể ở bên cô, những kỷ niệm của 3 năm qua và dự định cụ thể cho tương lai.

Đặc biệt, Kim Soo Hyun không gửi những lá thư này qua đường bưu điện do bản tính cẩn trọng của một người nổi tiếng để tránh bị mất cắp hoặc thất lạc. Thay vào đó, anh ấy đã trực tiếp đưa chúng cho người yêu xem mỗi khi được nghỉ phép và người yêu của nam diễn viên cũng viết thư trả lời.

Luật sư còn trích dẫn nội dung lá thư đề ngày 6/4/2018, trong đó Kim Soo Hyun thú nhận nỗi đau khi anh không thể viết tên thật của người yêu trong một thời gian dài.

Luật sư cũng so sánh nội dung bức thư Kim Soo Hyun gửi người yêu và Kim Sae Ron. Luật sư Ko giải thích: "Nếu so sánh nội dung bức thư gửi người đã khuất với những gì nam diễn viên viết khi nhớ người yêu, sự khác biệt được thể hiện rõ ràng. Cụm từ ‘Anh nhớ em’ trong thư gửi người đã khuất là ‘cách diễn đạt thông thường một người lính thường dùng để nói với người quen’".

Phía Kim Soo Hyun cũng bác bỏ tuyên bố "Seronero" là biệt danh của Kim Sae Ron. Ngoài ra, luật sư chỉ ra: "Khoảng 150 bức thư do nam diễn viên để lại có thể được đánh giá là bằng chứng rất đáng tin cậy ngay cả từ góc độ pháp lý" và nhấn mạnh đây là những hồ sơ được tạo ra một cách tự nhiên chứ không phải bịa đặt.

Phía Kim Soo Hyun khẳng định những cáo buộc trước đó của Garosero xuất phát từ một "bản thảo sai sự thật" mà Kim Sae Ron gửi cho người quen. Họ nhấn mạnh tất cả bức ảnh Garosero công bố đều được chụp khi nữ diễn viên đã trưởng thành (cuối năm 2019 đến mùa xuân năm 2020). Tất cả bằng chứng đều nhất quán, cho thấy mối quan hệ giữa nam diễn viên và người đã khuất bắt đầu vào mùa hè năm 2019, sau khi nữ diễn viên trưởng thành.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Garosero công bố bằng chứng khẳng định cố diễn viên Kim Sae Ron hẹn hò với Kim Soo Hyun khi cô còn là trẻ vị thành niên. Sau đó, hai bên liên tục đáp trả qua lại để phản pháo đối phương. Phía Kim Soo Hyun chịu nhiều thiệt hại, thậm chí đâm đơn kiện Garosero và gia đình Kim Sae Ron với cáo buộc vu khống.