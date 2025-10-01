Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ Tâm ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào vùng bão lũ

  • Thứ tư, 1/10/2025 16:57 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Ngày 1/10, nhiều nghệ sĩ Việt như Mỹ Tâm, Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, Isaac... quyên góp tiền giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ.

Ngày 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ tiền để san sẻ bớt gánh nặng cho đồng bào miền Trung, miền Bắc đang chịu thiệt hại do bão lũ. Mỹ Tâm ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương. “Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương, cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ khác như Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, Đỗ Mạnh Cường, Isaac, RHYDER gửi tới đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ 100 triệu đồng mỗi ngày. Ngọc Trinh quyên góp 300 triệu đồng, Diệp Lâm Anh gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương 111 triệu đồng.

bao Bualoi anh 1

Mỹ Tâm cùng nhiều nghệ sĩ gửi tiền ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: FBNV.

“Diệp Lâm Anh xin ủng hộ bà con chịu hậu quả của cơn bão Bualoi. Mong bà con mạnh mẽ khắc phục hậu quả và chúc tất cả bình an”, Diệp Lâm Anh tâm sự.

Các nghệ sĩ như Bảo Anh, Huỳnh Lập, Hoàng Rapper cũng quyên góp tiền nhưng không công bố con số cụ thể.

Những ngày qua, Đức Phúc, Tùng Dương, Mai Tiến Dũng, Phùng Khánh Linh, Phạm Quỳnh Anh, Hoa hậu Hương Giang… cũng chung tay giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17h ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 48 người chết và mất tích.

Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha. Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm.

72 giờ vàng bảo vệ sức khỏe sau bão: Gia đình cần làm gì?

Cuốn The Ultimate Survival Medicine Guide: Emergency Preparedness for any Disaster (Joe & Amy Alton) nhận định trong giai đoạn thiên tai, các cơ sở y tế, các đơn vị cộng đồng, các khu vực tiện ích đều khó tiếp cận, điện và đường truyền thông tin đều ngắt quãng, người dân bị cô lập nhiều ngày. Đây là giai đoạn kiến thức y tế cá nhân phát huy tầm quan trọng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Môi trường, Bộ Y Tế, 4 đầu mục quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong và sau bão gồm: đánh giá các nguy cơ tức thì; vệ sinh nguồn nước; vệ sinh thực phẩm; vệ sinh cá nhân và môi trường. Trong đó, 2 yếu tố quan trọng nhất là vệ sinh nguồn nước và môi trường.

Minh Hạo

  • Phan Thị Mỹ Tâm

    Phan Thị Mỹ Tâm

    Mỹ Tâm tên đầy đủ là Phan Thị Mỹ Tâm là một nữ nhạc sĩ, ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng album đầu tay "Mãi yêu" (2001) giúp cô đạt được nhiều thành công lớn. Các album tiếp theo như "Đâu chỉ riêng em", "Yesterday & Now" giúp Mỹ Tâm lập kỷ lục về doanh số bán ra tại thị trường trong nước. Trong quá trình ca hát của mình, Mỹ Tâm đã gặt hái được nhiều thành công với 3 giải Cống hiến cho "Ca sĩ của năm", giải Âm nhạc châu Âu của MTV, giải "Huyền thoại Âm nhạc châu Á" và là "Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ" do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận trong năm 2014. Cô từng xuất hiện trong danh sách "Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam" (2017) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Trong danh sách 12 nghệ sĩ "Hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết" của ABC News, Mỹ Tâm được đánh giá "là một trong những giọng hát được công nhận của khu vực Đông Nam Á".

    • Ngày sinh: 16/01/1981
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nhé anh, Tóc nâu môi trầm, Tình lỡ cách xa, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Cho một tình yêu, Chuyện như chưa bắt đầu, Đừng hỏi em,...

  • Phạm Quỳnh Anh

    Phạm Quỳnh Anh

    Phạm Quỳnh Anh là một nữ ca sĩ, diễn viên. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Những ca khúc của Phạm Quỳnh Anh hầu hết dành cho giới trẻ, mang giai điệu buồn, tiêu biểu như Không Đau Vì Quá Đau, Càng Xa Càng Nhớ, Bụi Bay Vào Mắt, Người Dưng Ngược Lối,...

    • Ngày sinh: 24/8/1984
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Ca khúc: Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Người dưng ngược lối, Càng xa càng nhớ,...

