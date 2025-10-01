Mỹ Tâm ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Ngày 1/10, nhiều nghệ sĩ Việt như Mỹ Tâm, Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, Isaac... quyên góp tiền giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ.

Ngày 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ tiền để san sẻ bớt gánh nặng cho đồng bào miền Trung, miền Bắc đang chịu thiệt hại do bão lũ. Mỹ Tâm ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương. “Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương, cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ khác như Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, Đỗ Mạnh Cường, Isaac, RHYDER gửi tới đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ 100 triệu đồng mỗi ngày. Ngọc Trinh quyên góp 300 triệu đồng, Diệp Lâm Anh gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương 111 triệu đồng.

Mỹ Tâm cùng nhiều nghệ sĩ gửi tiền ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: FBNV.

“Diệp Lâm Anh xin ủng hộ bà con chịu hậu quả của cơn bão Bualoi. Mong bà con mạnh mẽ khắc phục hậu quả và chúc tất cả bình an”, Diệp Lâm Anh tâm sự.

Các nghệ sĩ như Bảo Anh, Huỳnh Lập, Hoàng Rapper cũng quyên góp tiền nhưng không công bố con số cụ thể.

Những ngày qua, Đức Phúc, Tùng Dương, Mai Tiến Dũng, Phùng Khánh Linh, Phạm Quỳnh Anh, Hoa hậu Hương Giang… cũng chung tay giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17h ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 48 người chết và mất tích.

Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha. Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm.