45 không gian văn hóa quốc gia đặc sắc tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra trong 3 ngày ở Hoàng thành Thăng Long.

Từ ngày 10/10 đến 12/10, Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm văn hóa toàn cầu với Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất, diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức, hứa hẹn mang đến một bức tranh đa sắc màu, nơi văn hóa Việt Nam và thế giới hòa quyện.

Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Hòa Minzy biểu diễn trong lễ khai mạc của lễ hội. Ảnh: FBNV.

Công chúng sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa đa dạng, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống đến điện ảnh và ẩm thực. Tất cả được tổ chức trong lòng di sản Hoàng thành Thăng Long - biểu tượng văn hóa nghìn năm của Thủ đô.

Trong đó, lễ khai mạc diễn ra vào 10/10 với tiết mục âm nhạc từ những nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Hòa Minzy, cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, truyền tải thông điệp: Văn hóa là cầu nối nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung. Tiếp đó, lễ bế mạc được tổ chức vào tối 12/10. Tại đây, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh và nghệ sĩ quốc tế sẽ khép lại lễ hội trong không khí sôi động, đậm chất giao thoa.

Bên cạnh đó, lễ hội còn rất nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như Fashion Show - Bước chân Di sản, Con đường Văn hóa và triển lãm đưa du khách khám phá các gian hàng của gần 50 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Pháp, Lào… Biểu diễn nghệ thuật đa sắc màu với các tiết mục như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn của Việt Nam, bên cạnh các màn trình diễn từ Nhật Bản, Nga, Campuchia, Iran, Cuba, Indonesia…

Ngoài ra, trong hai ngày 11-12/10, Hội trường Hoàng thành Thăng Long trở thành rạp chiếu phim, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, mang đến trải nghiệm độc đáo cho người yêu nghệ thuật thứ bảy.