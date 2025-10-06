Kim Soo Hyun được minh oan?

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng một phần tin nhắn giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron do kênh Garosero công bố trước đó có thể là giả mạo.

Ngày 5/10 (giờ Hàn Quốc), hãng tin Money Today của Hàn Quốc đưa tin một số phần trong tin nhắn KakaoTalk giữa nam diễn viên Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron - được kênh YouTube Garosero Research Institute công bố trước đó - dường như là bịa đặt. Những tin nhắn này đã khiến Kim Soo Hyun bị công kích, tẩy chay dữ dội suốt thời gian qua. Nam diễn viên thậm chí bị tố ấu dâm vì nhắn tin tình cảm cho Kim Sae Ron khi cố diễn viên chưa trưởng thành.

Cụ thể nội dung tin nhắn vào 2/4/2018 do Garosero công bố:

Kim Soo Hyun: Anh muốn sớm được gặp Saero-Mero quá.

Kim Sae Ron: Khi nào chúng ta gặp nhau?

Kim Soo Hyun: Chúng ta đã nói hôm thứ Năm (5/4) rồi mà. Anh muốn gặp em ngay bây giờ.

Kim Soo Hyun vướng bê bối lớn nhất sự nghiệp. Ảnh: Money S.

Thời điểm 2018, Kim Sae Ron chưa trưởng thành. Do đó, gia đình cố diễn viên và Viện nghiên cứu Garosero đã sử dụng ảnh chụp màn hình này, cùng những tin nhắn khác để làm bằng chứng tố cáo Kim Soo Hyun có mối quan hệ với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên (từ 2015 đến 2021).

Tuy nhiên, trong bài đăng mới đây, Money Today xác nhận vào 5/4/2018, thời điểm được cho là Kim Soo Hyun sẽ nghỉ phép để gặp Kim Sae Ron, thực tế nam diễn viên vẫn ở đơn vị quân đội.

Tờ Money Today đưa tin: "Kim Soo Hyun thực ra đang tham gia huấn luyện dã chiến tại đơn vị quân đội vào đúng thời điểm đó". Tờ báo cũng công bố nhật ký ghi lại quá trình huấn luyện của nam diễn viên từ 2/4/2018 đến 5/4/2018. Theo nhật ký, trong những ngày đó, anh vẫn phải đứng gác theo yêu cầu của cấp trên. Tới 6/4/2018, nam diễn viên viết: "Tôi đang mong chờ ngày nghỉ phép của mình". Điều này cho thấy Kim Soo Hyun không thể nghỉ phép và gặp Kim Sae Ron vào 5/4, như những tin nhắn Garosero đã cáo buộc.

Luật sư Ko Sang Rok, đại diện cho Kim Soo Hyun, lưu ý ông đã phát hiện "những mâu thuẫn trong cáo buộc của gia đình và Viện nghiên cứu Garosero". Luật sư cho rằng các ảnh chụp màn hình được làm giả bằng cách sử dụng tin nhắn của Kim Sae Ron với người đàn ông khác, sau đó gán nó sang cho Kim Soo Hyun.

“Có vẻ họ đã trộn lẫn tin nhắn giữa Kim Sae Ron với một người đàn ông khác rồi gán ghép thông tin sai lệch cho Kim Soo Hyun. Chỉ cần kiểm tra hồ sơ nghỉ phép quân sự của anh ấy là có thể chứng minh những tin nhắn đó không phải do anh ấy gửi”, luật sư tuyên bố.