Nam ca sĩ bị bắt vì bán khỏa thân trên phố

Keita Kusama bị Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo bắt giữ và truy tố vì xuất hiện tại quận Shinjuku vào sáng 4/10 trong tình trạng bán khỏa thân.

Tờ Toonippo đưa tin Keita Kusama (29 tuổi), thành viên của nhóm nhạc Aぇ! gồm 5 thành viên, bị bắt và truy tố. Kusama bị Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo bắt giữ tại quận Shinjuku vào sáng 4/10 vì không mặc quần, để lộ phần dưới cơ thể.

Keita Kusama rời Đồn Cảnh sát Mita lúc 9h30 ngày 6/10 trên chiếc xe màu bạc có rèm ở ghế sau, che khuất tầm nhìn bên trong.

Keita Kusama bị bắt giữ và truy tố. Ảnh: Jisin.

Công ty quản lý của Keita Kusama là Starto Entertainment cho biết nam ca sĩ tạm dừng hoạt động sau vụ bê bối.

Keita Kusama bị tố đã để lộ phần dưới cơ thể khi đứng gần lối vào của một tòa nhà ở Shinjuku, Tokyo vào khoảng 5h30 sáng 4/10. Kusama được cho là đã say rượu vào thời điểm đó. Một nhân chứng ngoài 30 tuổi đã gọi cảnh sát để trình báo vụ việc. Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo vẫn chưa tiết lộ việc Kusama có thừa nhận các cáo buộc hay không.

Theo Yahoo, vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng. 5 chương trình truyền hình có sự tham gia của Keita Kusama trên TVer bị tạm dừng phát sóng. Tình trạng tương tự xảy ra với 4 chương trình khác trên Fuji TV. Một trong số đó là chương trình tạp kỹ đầu tiên của cả nhóm Aぇ!.

Một người trong ngành giải trí cho biết việc bê bối xảy ra đúng lúc Aぇ! đang rất kỳ vọng vào việc tạo dựng tên tuổi trên một kênh truyền hình quốc gia.

"Sau thời gian dài nỗ lực, Aぇ! cuối cùng có được một chương trình truyền hình phát sóng toàn quốc. Việc bị bắt giữ vào thời điểm này là một đòn chí mạng đối với nhóm. Đây chỉ là vấn đề cá nhân của một thành viên, nhưng hình ảnh của cả nhóm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng", chuyên gia nhận định.

Keita Kusama sinh năm 1996, là thành viên của nhóm nhạc Aぇ! đồng thời tham gia nhiều chương trình giải trí.