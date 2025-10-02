Lan Ngọc, Phương Oanh ủng hộ 200 triệu đồng

Hà Anh Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Phương Oanh... tiếp tục chung tay giúp đỡ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Ngày 2/10, Hà Anh Tuấn ủng hộ 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão Bualoi. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận gửi 100 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương và 100 triệu đồng tới Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An. Họ là 2 trong rất nhiều nghệ sĩ đã quyên góp tiền để san sẻ bớt gánh nặng với người dân vùng bão lũ đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Hà Anh Tuấn quyên góp 1,3 tỷ đồng . Ảnh: FBNV.

Cùng ngày, Phương Oanh gửi 200 triệu đồng từ quỹ mang tên hai con. Đây cũng là con số Thanh Hằng gửi tới đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ. Người mẫu viết: “Hằng xin được góp một chút sức nhỏ của mình chung tay cùng mọi người sẻ chia khó khăn, mong bà con sẽ luôn vững vàng, bình an và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Captain Boy - ca sĩ của Anh trai “say hi” mùa 1 cũng ủng hộ 70 triệu đồng.

Không chỉ các nghệ sĩ mà cộng đồng fan cũng chung tay giúp đỡ người dân. Trong đó, cộng đồng fan của Soobin ủng hộ hơn 331 triệu đồng. Cá nhân Soobin gửi 100 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương.

Cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của với nhiều địa phương ở miền Bắc, miền Trung. Trước tình hình đó, nhiều sao Việt đã có hành động thiết thực để san sẻ bớt gánh nặng cho người dân.

Trước đó, Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng , Mỹ Tâm, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương. Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương hay Lý Hải - Minh Hà quyên góp 300 triệu đồng.

Jun Phạm ủng hộ 200 triệu đồng; Noo Phước Thịnh, Isaac, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Hải… quyên góp 100 triệu đồng mỗi người. Trọng Hiếu, Duy Khánh, DJ Mie, Neko Lê, Vicky Nhung mỗi người gửi 50 triệu đồng. Nhiều nghệ sĩ khác như Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, NTK Đỗ Mạnh Cường, RHYDER, Diệp Lâm Anh… cũng chung tay giúp đỡ người dân.