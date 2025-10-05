Chị em Kendall Jenner hở bạo ở Paris

Kendall và Kylie Jenner xuất hiện ấn tượng, gợi cảm tại Tuần lễ thời trang Paris, theo tờ The Sun.

Trong buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Schiaparelli tại Tuần lễ thời trang Paris, Kendall xuất hiện với xu hướng váy khỏa thân. Người đẹp diện chiếc váy đen mỏng tang và giày cao gót. Chiếc váy còn được điểm xuyết những chấm đen được tạo thành từ lông vũ, tạo thêm nét gợi cảm cho bộ trang phục.

Kendall không còn xa lạ với phong cách thời trang táo bạo. Trong lần xuất hiện tại show diễn Xuân/Hè 2026 của L'Oréal Paris vào 30/9, ngôi sao nhà Kardashians diện một chiếc váy trắng được thiết kế riêng của La Perla với phần corset ôm sát và chân váy voan mỏng nhẹ.

Kendall và Kylie Jenner gợi cảm ở tuần lễ thời trang. Ảnh: Splash.

Trong khi Kendall sải bước trên sàn diễn, em gái cô, Kylie Jenner ngồi hàng ghế đầu và dùng điện thoại ghi lại phần trình diễn của chị gái. Mang phong cách quyến rũ cổ điển của Hollywood, nhà sáng lập Kylie Cosmetics diện chiếc váy bạc lộng lẫy và mái tóc xoăn bồng bềnh.

Ngoài ra, Kylie cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc hậu trường phong cách sang chảnh, sexy ở phòng khách sạn tại Pháp. Hai chị em nổi tiếng có thể nói khuấy động tuần lễ thời trang.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vogue cách đây không lâu, Kendall Jenner úp mở việc giải nghệ để nhắm đến việc thiết kế nhà ở. "Tôi sẽ dừng mọi việc lại và chỉ thiết kế nhà thôi. Tôi không đùa đâu”, Kendall Jenner tuyên bố.

Cặp chị em nổi tiếng khuấy động tuần lễ thời trang. Ảnh: BackGrid.

Kendall chia sẻ: “Tôi yêu không gian sống của mình ở LA, nhưng tôi cũng thực sự yêu cuộc sống giản dị ở miền Tây. Tôi thích thức dậy mỗi sáng, mặc đồ bơi hoặc quần thể thao, không trang điểm và tận hưởng ngày mới một cách thoải mái”.

Ngôi sao nổi tiếng nói thêm: "Tôi thích cảm giác bình thường. Tôi thích đến các buổi đua ngựa trong trang phục giống mọi người khác, chỉ đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm và mặc đồng phục. Rồi tôi có thể thi đấu dưới một cái tên hoàn toàn khác”.