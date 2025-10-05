Chị em Kendall Jenner hở bạo ở Paris

Trong buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Schiaparelli tại Tuần lễ thời trang Paris, Kendall xuất hiện với xu hướng váy khỏa thân. Người đẹp diện chiếc váy đen mỏng tang và giày cao gót. Chiếc váy còn được điểm xuyết những chấm đen được tạo thành từ lông vũ, tạo thêm nét gợi cảm cho bộ trang phục.
Kendall không còn xa lạ với phong cách thời trang táo bạo. Trong lần xuất hiện tại show diễn Xuân/Hè 2026 của L'Oréal Paris vào 30/9, ngôi sao nhà Kardashians diện một chiếc váy trắng được thiết kế riêng của La Perla với phần corset ôm sát và chân váy voan mỏng nhẹ.
Kendall và Kylie Jenner gợi cảm ở tuần lễ thời trang. Ảnh: Splash.
Trong khi Kendall sải bước trên sàn diễn, em gái cô, Kylie Jenner ngồi hàng ghế đầu và dùng điện thoại ghi lại phần trình diễn của chị gái. Mang phong cách quyến rũ cổ điển của Hollywood, nhà sáng lập Kylie Cosmetics diện chiếc váy bạc lộng lẫy và mái tóc xoăn bồng bềnh.
Ngoài ra, Kylie cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc hậu trường phong cách sang chảnh, sexy ở phòng khách sạn tại Pháp. Hai chị em nổi tiếng có thể nói khuấy động tuần lễ thời trang.
Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vogue cách đây không lâu, Kendall Jenner úp mở việc giải nghệ để nhắm đến việc thiết kế nhà ở. "Tôi sẽ dừng mọi việc lại và chỉ thiết kế nhà thôi. Tôi không đùa đâu”, Kendall Jenner tuyên bố.
Cặp chị em nổi tiếng khuấy động tuần lễ thời trang. Ảnh: BackGrid.
Kendall chia sẻ: “Tôi yêu không gian sống của mình ở LA, nhưng tôi cũng thực sự yêu cuộc sống giản dị ở miền Tây. Tôi thích thức dậy mỗi sáng, mặc đồ bơi hoặc quần thể thao, không trang điểm và tận hưởng ngày mới một cách thoải mái”.
Ngôi sao nổi tiếng nói thêm: "Tôi thích cảm giác bình thường. Tôi thích đến các buổi đua ngựa trong trang phục giống mọi người khác, chỉ đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm và mặc đồng phục. Rồi tôi có thể thi đấu dưới một cái tên hoàn toàn khác”.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.