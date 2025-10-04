Diddy bị tuyên án hơn 4 năm tù

Sean “Diddy” Combs bị kết án 4 năm 2 tháng tù giam và nộp phạt 500.000 USD. Luật sư của nam rapper cho biết sẽ kháng cáo.

Ngày 4/10, tờ CNN đưa tin Sean “Diddy” Combs bị kết án 4 năm 2 tháng tù giam vì 2 tội danh vận chuyển phụ nữ để tham gia hoạt động mại dâm. Anh ta cũng phải nộp phạt 500.000 USD .

Trước đó, phát biểu tại tòa, Sean “Diddy” Combs cầu xin thẩm phán thương xót rồi gọi hành động của bản thân là “ghê tởm, đáng xấu hổ và bệnh hoạn”. Combs đã xin lỗi các nạn nhân và “tất cả nạn nhân của bạo lực gia đình”.

Thẩm phán Arun Subramanian đã đưa ra phán quyết mạnh mẽ trước khi tuyên án Sean “Diddy” Combs hơn 4 năm tù và phạt nam rapper này 500.000 USD .

Diddy bị tuyên án hôm 3/10. Tranh minh họa: Reuters.

Subramianian cho biết cần đưa ra một bản án nghiêm khắc để gửi đi thông điệp rằng hành vi lạm dụng phụ nữ phải chịu trách nhiệm, đồng thời nói thêm tòa án "không chắc chắn" Combs sẽ không tái phạm những hành vi này. Combs "đã gây tổn hại không thể khắc phục cho hai phụ nữ", thẩm phán nói.

Subramanian làm rõ bản án được đưa ra dựa trên các cáo buộc theo Đạo luật Mann chứ không phải cáo buộc buôn bán tình dục và tống tiền mà Diddy đã được tuyên trắng án trước đó. Subramianian cũng cảm ơn các nhân chứng và nạn nhân lên tiếng và nói với thế giới về những gì đã xảy ra.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Sean “Diddy” Combs chỉ trích bản án 50 tháng tù mà thẩm phán tuyên cho thân chủ.

Brian Steel nói với CNN ông nghĩ bản án này "gửi đi thông điệp sai lầm" và lập luận Combs bị kết án vì hành vi mà bồi thẩm đoàn không tuyên bố anh ta có tội. Ông nói: “Đây là một bản án rất nghiêm khắc”.

Khi được hỏi liệu có nghĩ thẩm phán đã sai lầm không, Steel trả lời: "Chúng tôi sẽ tìm hiểu khi kháng cáo".

Luật sư bào chữa cho biết ông đã nói chuyện với Combs sau khi tuyên án nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về cuộc trò chuyện của họ hoặc cảm xúc của thân chủ.

Marc Agnifilo, một luật sư bào chữa khác của Comb, phát biểu bên ngoài tòa án nhóm luật sư cảm thấy họ có "cơ sở vững chắc để kháng cáo".

Agnifilo cho biết: "Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết về hành vi cưỡng ép và thấy rằng không có hành vi cưỡng ép nào cả. Tôi nghĩ thẩm phán đã nhắc đến hành vi cưỡng ép như một cơ sở cho bản án của mình ít nhất chục lần", đồng thời nói thêm ông cho rằng điều này là "vi hiến".