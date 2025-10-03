Bùi Khánh Linh phản hồi tin có con

Bùi Khánh Linh mới đây bị đồn có con đầu lòng. Tuy nhiên, á hậu nhanh chóng phủ nhận.

Mới đây, Bùi Khánh Linh vướng tin có con. Tuy nhiên, á hậu sinh năm 2002 nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cụ thể, khi một tài khoản hỏi: "Vừa nghe tin chị có con gái đầu lòng", Bùi Khánh Linh phản hồi: "Thế thì là tin vịt, tin spam rồi bạn ơi". Kèm theo tin nhắn là clip Bùi Khánh Linh khoe vóc dáng thon gọn trong trang phục đen ôm sát.

Á hậu Bùi Khánh Linh. Ảnh: FBNV.

Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, giành ngôi vị á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Cô từng tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và lọt top 5.

Sau đó, cô được chú ý khi tham gia Đảo thiên đường, chương trình được xem như Single's Inferno phiên bản Việt. Tại đây, chuyện tình cảm của á hậu và chàng MC Hàn Quốc Minuk được chú ý. Kết thúc chương trình, hai người nắm tay nhau ra về. Sau đó, Minuk góp mặt ở nhiều sự kiện quan trọng của Bùi Khánh Linh.

Tuy nhiên, việc trong thời gian chương trình lên sóng, người đẹp đã lộ nghi vấn hẹn hò chàng trai khác mà không phải Minuk khiến khán giả phản ứng. Sau khi chương trình kết thúc, Bùi Khánh Linh khẳng định cô và chàng MC Hàn Quốc chỉ là bạn bè.

Hồi tháng 6, Bùi Khánh Linh bị nói chỉnh sửa ảnh quá đà khi đăng ảnh trong phòng tập gym. Dưới phần bình luận, một dân mạng viết: "Linh chỉnh sửa bóp người ghê thế. Hôm gặp thấy bụng ngấn mỡ, bắp tay to thô trông như có bầu”. Nàng hậu sau đó đáp trả: "Không có bầu nào mà eo 60 cm cả bạn nhé".