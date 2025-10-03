MV của nam ca sĩ bị chỉ trích phản cảm

MV "CLUB SEX CIGARETTES" của Kino đang bị công kích vì có cảnh ám chỉ nam ca sĩ này vừa ăn vừa xem phim khiêu dâm.

Kino của PENTAGON gần đây phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì MV của anh có cảnh quay nhạy cảm. Video âm nhạc cho bài hát CLUB SEX CIGARETTES của Kino được phát hành vào 1/10, bao gồm những cảnh ám chỉ Kino vừa ăn vừa xem phim khiêu dâm và hút thuốc. Chi tiết này sau đó vấp phải phản ứng dữ dội của khán giả. Nhiều người xem thắc mắc lý do Kino quay các cảnh như thế trong khi bản thân anh là một thần tượng.

Xuất hiện trên tạp chí DAZED KOREA số tháng 10, Kino đã chia sẻ về MV gây tranh cãi. Khi được hỏi về thông điệp của bài hát mới, Kino cho biết đó là cách anh đáp trả hình ảnh "chàng trai ngoan" mà mọi người mong đợi ở anh.

Kino bị chỉ trích sau khi phát hành MV mới. Ảnh: NME.

“Sau khi thành lập công ty riêng và điều hành doanh nghiệp, tôi bắt đầu ghét việc phải gượng cười. Tôi không giống cái gọi là ‘trai ngoan’ mà xã hội mong đợi. Khi cơn giận dâng trào, người ta thường thèm khát điều gì đó khiêu khích, phải không? Để tăng thêm cảm giác đó, tôi đã thêm vào một số từ ngữ khiêu khích. CLUB SEX CIGARETTES giống như tôi đang nói một lời chào mỉa mai với những người khó tính. Tóm lại, bạn cứ giả vờ ngoan đi - tôi sẽ sống theo cách của mình”, Kino chia sẻ.

Kino trả lời thêm thông điệp anh muốn gửi đến người hâm mộ là bạn không cần phải thay đổi để được nhiều người yêu mến hơn. Tuyên bố của Kino càng làm tăng thêm tranh cãi và phản ứng tức giận từ khán giả.

Kino sinh năm 1998, ra mắt năm 2016 trong nhóm nhạc PENTAGON. Kino phát hành album solo đầu tay Pose vào năm 2022. Cuối 2023, anh thành lập công ty một thành viên Naked rồi phát hành ca khúc If This Is Love, I Want a Refund vào 2024.