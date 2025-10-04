Suzy bị chê

"Genie, Make A Wish" vừa ra mắt nhưng không đạt được kỳ vọng của khán giả. Đặc biệt, diễn xuất của Suzy trong phim đang gây tranh cãi.

Suzy đã vấp phải nhiều lời chỉ trích vì diễn xuất của cô trong bộ phim tình cảm giả tưởng mới của Hàn Quốc Genie, Make A Wish. Bộ phim kể về một người phụ nữ cô đơn Ga Young (Suzy) vô tình đánh thức vị thần bí ẩn Iblis (Kim Woo Bin đóng), khơi mào một mối tình lãng mạn bất ngờ giữa thế giới loài người và thế giới siêu nhiên. Bộ phim đạt được kỳ vọng cao từ trước khi ra mắt bởi quy tụ dàn diễn viên toàn sao và cốt truyện độc đáo. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Suzy là điểm yếu của phim.

Trên diễn đàn Nate Pann, hầu hết bình luận chê diễn xuất của Suzy. “Tôi thực sự nghĩ cô ấy đang đóng vai một con robot chứ không phải người có vấn đề tâm lý”, “Cô ấy còn định dựa vào ngoại hình đến bao giờ nữa. Cô ấy đã diễn xuất hơn 10 rồi”, “Cảm giác cô ấy không thể đảm nhận được vai diễn này”, “Khác với Anna. Lần này, cô ấy bị chỉ trích ngay cả trên những cộng đồng chuyên về phim ảnh”, “Cô ấy không phù hợp với vai diễn này”, khán giả bình luận.

Suzy được khen ngợi về nhan sắc nhưng diễn xuất gây tranh cãi. Ảnh: Netflix.

Những người khác cho rằng chính sự nổi tiếng của Suzy mới là yếu tố giúp cô nhận được vai chính, chứ không phải kỹ năng diễn xuất. Thậm chí, một số người còn cho rằng bộ phim sẽ hấp dẫn hơn nếu có nữ diễn viên khác đảm nhận vai chính.

Trong khi đó, người hâm mộ cố gắng bênh vực Suzy bằng cách chỉ ra yếu tố biên kịch và đạo diễn mới là vấn đề chính khiến Genie, Make A Wish chưa được như kỳ vọng.

13 tập phim của Genie, Make A Wish được phát hành toàn bộ vào 3/10, trùng với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Chuseok kéo dài 7 ngày của Hàn Quốc. Netflix đã khéo léo chọn thời điểm phát hành để thu hút lượng người xem dịp lễ này.

Tuy nhiên, phản ứng khán giả với phim đang rất chia rẽ. Nhiều khán giả khen ngợi phim hài hước, cuốn hút hơn ở nửa sau. Tuy nhiên, số khác chỉ ra nội dung phim kém hấp dẫn, cố tạo miếng hài nhưng gượng gạo, cả Suzy lẫn Kim Woo Bin đều không hợp vai…