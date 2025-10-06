Khi thấy Trấn Thành bị nhận xét chơi quá thô bạo ở tập đầu Running Man, Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng bênh vực.

Mới đây, tập đầu tiên của Running Man mùa 3 đã chính thức lên sóng. Các thành viên, kể cả cô gái duy nhất là Ninh Dương Lan Ngọc chơi lăn xả, hết mình. Tuy nhiên, khoảnh khắc Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc vật lộn để xé bảng tên của nhau đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Trấn Thành quá thô bạo khi đấu với đồng nghiệp nữ.

Ngay khi tranh cãi nổ ra, Ninh Dương Lan Ngọc đã lên tiếng về vụ việc. Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định cô không gặp vấn đề gì sau tình huống kể trên.

Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng bênh vực Trấn Thành. Ảnh: NSX.

"Thật sự không ngờ tới có cơ hội xé được bảng tên anh Thành. Lúc xé và lúc chơi quên đau. Quay xong hết mới nhớ chân bị thương. Chơi vậy mới vui. Sau cú chấn thương, cũng sợ mọi người nương tay nhưng Running Man phải chiến thế mới đã. Chờ đón những tập tiếp theo nhé", Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ thông qua kênh cá nhân.

Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Ngay ở chặng mở đầu, Lan Ngọc đã bị chấn thương nặng ở chân.

Trong sự kiện giới thiệu chương trình vào chiều 1/10, nữ diễn viên chia sẻ: "Là nữ duy nhất và đi đến mùa thứ ba của chương trình, tôi muốn mình thể hiện nhiều hơn những gì đã làm. Mọi người biết rồi, ở trong dàn cast, ai rồi cũng sợ anh Trấn Thành thôi, từ 'Khủng Long' biến hóa thành 'Bò Biển'. Anh ấy lanh lợi hơn và lắm chiêu trò. Tôi muốn đấu tay đôi với anh ấy và xảy ra va chạm. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Khi đi khám, bác sĩ nói sự hồi phục về canxi không tốt. Nhưng về tinh thần, tôi vẫn chiến đấu hết mình ở Running Man Vietnam".