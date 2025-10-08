Nhóm nhạc có Ninh Dương Lan Ngọc cảnh báo

Đại diện LUNAS mới đây cảnh báo việc thương hiệu và hình ảnh của nhóm nhạc này bị sử dụng trái phép.

Trưa 8/10, đại diện LUNAS lên tiếng về việc nhiều trang mạng sử dụng hình ảnh, logo chính thức của nhóm nhạc này nhằm mục đích kinh doanh mà chưa được cho phép. Công ty nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ.

“LUNAS là nhóm nhạc ra mắt vào 4/4/2024 và chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Mọi hình ảnh về LUNAS được sử dụng trong lĩnh vực khác không liên quan đến nhóm nhạc và các thành viên LUNAS. Mọi thông tin về việc nhóm nhạc LUNAS hợp tác với bất kỳ bên nào có sử dụng hình ảnh, tên gọi LUNAS sẽ được đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội chính thức. Đơn vị quản lý đang làm việc với các bên liên quan để xử lý về hành vi tự ý sử dụng hình ảnh và thương hiệu LUNAS”, công ty thông báo.

Hình ảnh của LUNAS. Ảnh: FBNV.

LUNAS được thành lập vào năm 2024, gồm 5 thành viên từ chương trình truyền hình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng (mùa 2023). Tên nhóm lấy cảm hứng từ hình ảnh những mặt trăng tỏa sáng, tượng trưng cho sức hút của những người phụ nữ trưởng thành. Theo ê-kíp, mỗi thành viên được gắn với một vị thần Hy Lạp liên quan đến mặt trăng: Libertas (Trang Pháp), Urania (Ninh Dương Lan Ngọc), Nyx (Diệp Lâm Anh), Artemis (Huyền Baby) và Selene (Khổng Tú Quỳnh).

Ngày 20/5/2024, LUNAS ra mắt MV đầu tay Moonlight – một sản phẩm mang âm hưởng Kpop hiện đại, kết hợp vũ đạo quyến rũ và hình ảnh cá tính. Sản phẩm đạt lượt xem lớn nhưng gây tranh luận về ca từ, giai điệu. Kể từ đó đến nay, nhóm biểu diễn ở một số sự kiện, chẳng hạn concert Anh trai vượt ngàn chông gai.