Trấn Thành thông báo sốc ở Anh trai ‘say hi’

Trong tập 5 của Anh trai "say hi", Trấn Thành công bố 6 cái tên có điểm bình chọn thấp nhất sẽ bị loại. Tuy nhiên, nam MC sau đó thông báo luật chơi mới gây bất ngờ.

4 tiết mục tiếp theo của live stage 2 Anh trai “say hi” lên sóng tối 18/10. Những khoảnh khắc buồn bã, những giọt nước mắt lăn xuống nhiều hơn khi đây là live stage đầu tiên có loại trừ. Luật chơi sống còn khắc nghiệt nhưng không thể tránh khỏi.

Negav dẫn đầu cuộc đấu

Sau lượt đấu đầu tiên của live stage 2, team của B Ray và Negav đang tạm dẫn đầu. Tập 5 với 4 tiết mục còn lại sẽ là cơ hội để 2 đội còn lại của Karik và buitruonglinh lật ngược tình thế, nếu họ nắm bắt tốt cơ hội. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là giành lượt bình chọn cao nhất live stage 2 để có thể bảo toàn đội hình tiến vào vòng sau.

Tuy nhiên, họ đã thất bại trước team Negav. Ở cả 2 lượt đấu, team Negav đều chỉ đứng thứ 2. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp điểm của 2 lượt đấu cộng thêm 20 điểm thưởng từ phần đấu giá, đội Negav giành chiến thắng. Đồng nghĩa 7 thành viên trong team này an toàn tiến vào vòng sau.

Các anh trai có lượt bình chọn thấp nhất trong 3 team còn lại bị loại. Và 6 người đầu tiên phải rời chương trình gồm Nhâm Phương Nam, LoHan, Vương Bình, OgeNus, Khoi Vu và Jey B. Kết quả của OgeNus gây bất ngờ và tranh cãi bởi anh trai này có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc nổi bật.

Sau thời điểm công bố kết quả, không khí trở nên trầm lắng với những chia sẻ chân thành từ các anh trai. Nhiều anh trai bật khóc nức nở trong khoảnh khắc phải chia tay đồng nghiệp.

Các anh trai bật khóc khi tưởng phải chia tay chương trình. Ảnh: NSX.

Khoi Vu xúc động kể về nỗi sợ giao tiếp, hành trình học cách mở lòng và nhận ra giá trị của tình đồng đội: "Tôi không sợ ra về, điều tôi sợ nhất là phải xa những người anh em của mình”. Nhâm Phương Nam gọi chặng đường tại Anh trai "say hi" là hành trình tìm lại cảm xúc: “Tôi đã ước một lần được khóc thật lòng và hôm nay tôi đã làm được”.

Trong giây phút ai cũng nghĩ sẽ có sự chia tay, chương trình mang đến bất ngờ chưa từng có trong vũ trụ "say hi". Theo thông báo của MC Trấn Thành, không anh trai nào bị loại tại live stage 2. Quyết định này không chỉ ghi nhận nỗ lực, tiến bộ của các anh trai, mà còn là món quà đặc biệt dành cho tình anh em được gắn kết mạnh mẽ.

Karik thoát khỏi vùng an toàn

4 tiết mục cuối cùng của live stage 2 của Anh trai “say hi” gồm Thoát ra khỏi em, Ảo ảnh, Crazy và Đã từng đều được dàn dựng cầu kỳ với concept độc đáo, sáng tạo.

Thoát ra khỏi em mang phong cách pop, R&B đặc trưng của những năm thập niên 2000, 2010, với tiết tấu khá thu hút. Được B Ray giao cho vai trò trưởng nhóm nhỏ, RIO đã tạo nên một ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe. Bối cảnh dàn dựng tinh tế trong không gian hoài niệm, với trụ điện thoại cũ, những chiếc tivi nhiễu sóng, dây điện đan xen... tạo nên tổng thể vừa lãng mạn, đầy cảm xúc. Tuy nhiên, tổng thể bài nhạc còn an toàn, thiếu điểm nhấn và sự bứt phá.

Karik, Ngô Kiến Huy tiếp tục kết hợp trong bản nhạc cảm xúc. Ảnh: NSX.

Tiếp đó là ca khúc Ảo ảnh do Vũ Cát Tường, GILL và Ryn Lee đảm nhận với concept ngày tận thế. Giữa bối cảnh thành phố hoang tàn nhằm lột tả nội tâm sụp đổ của nam chính trong bài hát, Ảo ảnh có giai điệu catchy và ca từ đẹp, hứa hẹn viral trên mạng xã hội những ngày tới.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những chàng trai khiến phái đẹp "mê mẩn" nhờ sức hút bản năng, Crazy từ đội buitruonglinh truyền tải thông điệp sâu rộng hơn: hãy tận hưởng trọn vẹn tình yêu và những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ. Đây là phần biểu diễn sôi nổi nhất tập 5, nhờ hook "Bet I made you crazy" dễ gây nghiện qua giọng trầm ấm của buitruonglinh. Thuộc thể loại pop, hip-hop đương đại với tiếng bass đặc trưng, tiết tấu mạnh mẽ kết hợp vũ đạo bùng nổ, Crazy mang đến sân khấu tràn đầy năng lượng.

Cuối cùng, đội trưởng Karik cùng Ngô Kiến Huy và Bùi Duy Ngọc mang đến phần trình diễn Đã từng - một bản nhạc giàu cảm xúc và kỹ thuật, dành cho những ai từng trải qua những mối tình dở dang. Ca khúc được phối theo hướng epic - symphony, giúp âm nhạc trở nên dày dặn và phù hợp hơn với sân khấu lớn.

Theo Karik, với tiết mục này, anh sẽ bước ra khỏi vùng an toàn so với những gì đã làm trong cuộc đời nghệ thuật. Karik nhảy đương đại là điều lần đầu tiên xảy ra thông qua Anh trai “say hi”. Về mặt âm nhạc, Bùi Duy Ngọc đảm nhận phần điệp khúc, trong khi Karik và Ngô Kiến Huy cùng đẩy cảm xúc bài hát bằng những đoạn highnote và hòa quyện giọng hát mộc mạc, chân thành.