Nữ diễn viên Nhật Bản qua đời ở tuổi 39

Takahashi Tomoko qua đời sau vụ tai nạn giao thông ở quận Nerima, Tokyo. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang đạp xe về nhà.

Ngày 18/10, Nikkan Sports đưa tin Takahashi Tomoko qua đời ở tuổi 39 sau vụ tai nạn xe đạp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h45 ngày 16/10, trên đường Ome-kaido, khu Sekimachi Minami 4-chome, quận Nerima, Tokyo. Takahashi được cho là đang trên đường về nhà bằng xe đạp thì bị một chiếc ôtô lao tới từ phía sau và tông mạnh.

Tài xế bị nghi ngờ là Kazuyoshi Nishigata (38 tuổi, không rõ nghề nghiệp, cư trú tại Tachikawa). Đồn Cảnh sát Shakujii thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã bắt giữ Nishigata vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật xử lý hành vi gây tử vong hoặc Thương tích do lái ôtô (lái xe bất cẩn dẫn đến tử vong) và bỏ trốn sau khi gây tai nạn.

Nữ diễn viên Takahashi Tomoko qua đời ở tuổi 39. Ảnh: Nikkan Sports.

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trời đã khuya và đèn đường thưa thớt. Nữ diễn viên Takahashi bị thương nặng ở đầu, ngực sau vụ va chạm và được tuyên bố là đã tử vong tại bệnh viện. Ngay sau vụ tai nạn, Nishigata đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 10 giờ sau, người này tự thú và bị thẩm vấn. Người này cho biết đã ngủ gật khi lái xe và không nghĩ phía trước có người.

Về động cơ gây tai nạn rồi bỏ chạy, Nishigata khai bản thân hoảng loạn, sợ hãi. Chi tiết vụ việc vẫn đang được điều tra.

Takahashi Tomoko sinh năm 1986 tại Hokkaido. Cô chủ yếu hoạt động trên sân khấu và là người sáng lập của Wan Production. Sự nghiệp của Takahashi bắt đầu với vai diễn trong vở kịch Tokyo Note năm 2001. Sau đó, cô gia nhập đoàn kịch Seinendan vào 2003, dưới sự hướng dẫn của Oriza Hirata.

Cô cũng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình, chẳng hạn Phòng thẩm vấn khẩn cấp của đài TV Asahi, Bác sĩ Nurse Aid (Nippon TV)...