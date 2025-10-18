Ca sĩ Hàn làm sập máy chủ vì rò rỉ ảnh ngực trần

Ảnh bìa album mới của Yeonjun được đăng trên The Music Universe đã làm sập máy chủ vì quá nhiều người hâm mộ truy cập cùng lúc.

Mới đây, công ty giải trí Big Hit Music tiết lộ Yeonjun của TXT sẽ phát hành EP No Labels: Part 01vào 17/11. Danh sách bài hát và thông tin chi tiết về album vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, bìa album đã vô tình bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Hình ảnh này xuất phát từ bài đăng của The Music Universe. Tấm ảnh được chụp theo concept gợi cảm khi Yeonjun không mặc áo. Sau đó, người hâm mộ đã đổ xô vào xem ảnh bìa và khiến máy chủ bị sập.

Tuy nhiên, trái ngược với sự thích thú của người hâm mộ, cộng đồng mạng lại chỉ trích hình ảnh và cho rằng nó không đẹp, thậm chí hở hang quá mức.

Hình ảnh gây xôn xao của Yeonjun (ảnh phải). Ảnh: Big Hit Music.

“Trông giống trang bìa tạp chí Men's Health”, “Ai thích những thứ như thế này chứ”, “Tại sao họ lại thích cởi quần áo đến thế”, “Nó không đẹp”, “Bức ảnh đẹp đấy, nhưng là bìa album nên có thể có lựa chọn tốt hơn. Tiếc thật. Đáng lẽ họ có thể cho ra một bức ảnh đẹp hơn, dù vẫn là tư thế cởi trần đó”, công chúng Hàn Quốc bình luận trên diễn đàn Theqoo.

Yeon Jun gia nhập Big Hit Entertaiment năm 2015 và ngay từ khi làm thực tập sinh đã rất nổi tiếng nhờ tài năng nổi bật. Anh liên tục đứng đầu các buổi đánh giá năng lực định kỳ hàng tháng của công ty.

Năm 2019, Yeonjun chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc TXT thông qua mini album đầu tay The Dream Chapter: Star. TXT sớm được chú ý với lượng fan đông đảo nhờ là đàn em chung công ty với BTS. Nhóm cũng sở hữu ngoại hình và tài năng nổi trội.

Với kỹ năng ấn tượng, Yeon Jun đảm nhận vị trí center trong nhóm nhạc TXT. Anh hiện có 19 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân.