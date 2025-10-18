Nhóm nhạc châu Âu mang 2 tấn thiết bị tới Hà Nội biểu diễn

Secret Garden lần đầu đến Hà Nội biểu diễn và quay MV mới. Nhóm mang theo 2 tấn thiết bị, 4 bàn mixer.

Nhóm nhạc châu Âu Secret Garden mới đây có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Trong buổi gặp gỡ truyền thông, thành viên Fionnuala Sherry cho biết rất vinh dự trong lần đầu tới Việt Nam. Nhóm hạnh phúc khi có khán giả Việt Nam đã nghe nhạc của họ từ 10-15 năm trước. Chuyến lưu diễn này ở Việt Nam đặc biệt với Secret Garden vì trùng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc.

Để có được đêm nhạc này, BTC đã liên hệ với Secret Garden từ cách đây 2 năm rồi chờ đợi suốt thời gian dài. Rolf Løvland tiết lộ đây sẽ là chương trình “độc nhất vô nhị” và có sự kết hợp những ca khúc mới với bài hát đã quen thuộc với khán giả như Nocturne, Songs From A Secret Garden…

Hai thành viên Secret Garden tại Hà Nội. Ảnh: BTC.

Rolf Løvland nói thêm: “Cảm ơn vì đã yêu thích âm nhạc của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn vì điều này. Khi tới sân bay và khách sạn, tôi cảm nhận được sự nồng hậu của con người nơi đây. Chúng tôi vui vì âm nhạc được đón nhận và nghe ở Việt Nam cũng như vinh dự khi được chào đón và đóng góp vào hoạt động thiện nguyện tại đất nước các bạn”.

Theo BTC, Secret Garden chọn Việt Nam là điểm đến đầu trong tour lưu diễn thế giới của họ. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Với nghệ sĩ nổi tiếng không phải muốn họ đến là được. Việc tiếp cận Secret Garden từ 2 năm trước và may mắn lại rơi vào đúng thời điểm tour lưu diễn lần này. Khác với Kenny G hay Bond từng đến Việt Nam, lần này Secret Garden lần đầu đến Việt Nam và phải đợi 2 năm mới khớp lịch của họ. Âm nhạc của Secret là âm nhạc chữa lành, nghe nhạc Secret Garden như ta được giải tỏa mọi stress, lo lắng”.

Trong lần tới Việt Nam này, nhóm kết hợp quay MV tại Ninh Bình. Đại diện BTC chia sẻ thêm: “Đoàn bay hơn 10 tiếng tới Việt Nam. Chúng tôi chỉ hy vọng các thành viên khỏe mạnh sau chuyến đi dài vì chúng tôi không có thời gian nữa. Ngày 18/10, nhóm diễn. 19/10 là show kín. Ngày 20/10, nhóm sản xuất MV và 21/10 bay sang Trung Quốc. Nhóm chuyển gần 2 tấn thiết bị và 4 bàn mixer sang để phục vụ lịch trình lần này. Tất nhiên chi phí sẽ tốn kém. Ngoài ra, tất cả chuyên gia của Secret Garden cũng sang cùng”.

Secret Garden gồm 2 thành viên là pianist, nhà soạn nhạc người Na Uy Rolf Løvland và violist người Ireland Fionnuala Sherry. Nhóm phát hành album đầu tay Songs from a Secret Garden vào 1996. Bộ đôi này đã bán được hơn 3 triệu album.

Ở Việt Nam, nhóm phổ biến vào thập niên 1990, 2000. Trong đó, hai bản Song from a Secret Garden và Nocturne được sử dụng ở rất nhiều chương trình.