Nữ ca sĩ gợi cảm với mốt lộ áo ngực

  • Thứ ba, 14/10/2025 19:45 (GMT+7)
Jihyo (TWICE) gây chú ý với loạt ảnh mới. Nữ ca sĩ mặc trang phục gợi cảm, gồm áo bra đen, đồ lót trắng và quần denim xám.

Ngày 14/10, tờ Mhnse đưa tin trên trang cá nhân có hơn 11 triệu lượt theo dõi, Jihyo (TWICE) chia sẻ hình ảnh mới trong concert vừa diễn ra của nhóm. Loạt ảnh nhận gần 900.000 lượt thích sau gần 1 ngày đăng tải. Trong loạt ảnh, Jihyo mặc trang phục biểu diễn gợi cảm, gồm áo bra đen, đồ lót trắng và quần denim xám. Đội mũ lưỡi trai kéo thấp, nữ thần tượng tạo dáng khoe cơ bụng, toát lên vẻ khỏe khoắn, quyến rũ.

Jihyo nổi tiếng với vóc dáng khỏe khoắn, làn da rám nắng, cơ bụng săn chắc. "Tôi rất thích ăn uống, nên những chế độ ăn kiêng hà khắc khiến tôi căng thẳng", Jihyo từng chia sẻ. Trước khi ra mắt, nữ thần tượng tập trung vào việc đi bộ đường dài để giảm cân, nhưng hiện tại, Jihyo kết hợp nhiều bài tập khác nhau.

Hình ảnh gợi cảm của Jihyo. Ảnh: @_zyozyo.

Theo The Korea Times, Jihyo tiết lộ cô tuân theo chế độ ăn một bữa mỗi ngày. Cô thường ăn một bữa vào khoảng 16h hoặc 17h. Phương pháp nhịn ăn gián đoạn này giúp giảm lượng calo nạp vào một cách tự nhiên, giảm mỡ nhanh hơn. Nhịn ăn kéo dài có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và cải thiện tình trạng kháng insulin. Khi cơ thể ở trạng thái nhịn ăn, nó sẽ ưu tiên đốt cháy chất béo để lấy năng lượng, giúp quá trình đốt cháy mỡ diễn ra hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc duy trì chế độ ăn một bữa mỗi ngày trong thời gian dài có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng. Rất khó để hấp thụ tất cả chất dinh dưỡng cần thiết - carbohydrate, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất - chỉ trong một bữa ăn. Hạ đường huyết, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung có thể xảy ra, đặc biệt đối với những người có bệnh lý nền như tiểu đường, thiếu máu hoặc rối loạn tuyến giáp. Ăn quá nhiều trong một bữa ăn cũng là một nguy cơ, vì vậy cần cân bằng cẩn thận thành phần bữa ăn. Về lâu dài, điều này thậm chí có thể làm giảm quá trình trao đổi chất và dẫn đến tăng cân.

Để duy trì cơ bụng săn chắc, Jihyo kết hợp tập gym với Pilates. Cô thích tập cardio khi bụng đói để tối đa hóa quá trình đốt cháy mỡ, trong khi Pilates giúp tăng cường cơ trung tâm như cơ bụng và cơ duỗi cột sống, tạo ra các đường cơ thon gọn, dài hơn.

Tại phòng tập, Jihyo áp dụng các bài tập như gập bụng trên ghế nghiêng, tập trung vào cơ bụng trên. Thực hiện 12 đến 15 lần lặp lại trong 3 hiệp sẽ kích thích cơ bụng. Một trong những động tác yêu thích của Jihyo là plank twist. Biến thể plank này với động tác xoay hông sang hai bên, tác động đến cơ liên sườn và toàn bộ cơ trung tâm, giúp định hình vòng eo.

Jihyo sinh năm 1997, là trưởng nhóm của TWICE. Nhóm dự kiến ​​trình diễn trên sân khấu Victoria's Secret Fashion Show 2025 diễn ra tại New York vào 15/10 (giờ địa phương).

Minh Hạo

