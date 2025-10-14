Yến Nhi gặp khó khăn

Ở Miss Grand International 2025, Yến Nhi không phải thí sinh nổi trội. Cô còn gặp bất lợi trong các phần trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.

Chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến ​​diễn ra ngày 18/10 tại MGI Hall, Bangkok, Thái Lan với phần tranh tài của 77 thí sinh. Sau cuộc thi, người chiến thắng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ nhận vương miện và dải băng từ Christine Julian Opiaza, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đến từ Philippines.

Thí sinh Việt tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Yến Nhi. Yến Nhi chỉ có khoảng 15 ngày chuẩn bị từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam tới lúc sang Thái Lan. Đây là một bất lợi khá lớn với người đẹp. Chưa kể, cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh mạnh, khiến hành trình của Yến Nhi ở Miss Grand 2025 càng thêm gian nan.

Nhiều đối thủ mạnh

Trong cuộc họp báo trước thềm cuộc thi, ông Nawat đánh giá Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 có dàn thí sinh đẹp nhất trong nhiều năm trở lại. “Mỗi châu lục đều có nhiều người đẹp, nhưng chúng tôi phải chọn một người chiến thắng. Từ Canada, Mỹ, Mexico, Venezuela, Peru, Colombia... đến châu Á, Thái Lan và Philippines đều nổi bật. Có một quốc gia khiến tôi kinh ngạc. Đó là Lào. Lào trông rất đẹp, Indonesia dễ thương, Malaysia cũng ổn. Ngoài ra, có rất nhiều người châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha... xinh đẹp”, Nawat nói.

Như chia sẻ của ông Nawat, năm nay, cuộc thi có nhiều thí sinh mạnh, phù hợp với tiêu chí quan trọng BTC đưa ra là đẹp. Cùng với đó là những nhân tố mạnh về kỹ năng catwalk, ứng xử…

Hình ảnh Yến Nhi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Ảnh: MGI.

Trong cuộc phỏng vấn kín với ban giám khảo, các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được đề nghị bình chọn cho người mà họ tin rằng sẽ giành chiến thắng. Cuối cùng, đại diện Thái Lan nhận 15 phiếu trong số 76 người đẹp. Tiếp đó là Philippines (10 phiếu bầu), Ghana (7 phiếu), Indonesia (6 phiếu), Anh (5 phiếu), Kosovo và Tanzania (3 phiếu). Theo thống kê của chuyên trang sắc đẹp Missosology, Yến Nhi không nhận được bất cứ phiếu bầu nào.

Ở bài đăng đánh giá 20 gương mặt nổi bật nhất Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cách đây vài ngày, Missosology cũng đánh giá cao người đẹp Kosovo - Brikena Selman. Ngoài vị trí cao nhất thuộc về Brikena Selman, Missosology đưa đại diện Indonesia, Peru, Zambia và Venezuela vào 4 vị trí còn lại trong top 5. Top 20 còn một số thí sinh đến từ Brazil, Tây Ban Nha, Mexico, Myanmar, Pháp…

Cơ hội nào cho Yến Nhi?

Những ngày qua, Miss Grand International 2025 đã tiến hành một số vòng thi phụ như tài năng, hùng biện, trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín... Ngoài ra, tối 13/10, các thí sinh bước vào phần thi trình diễn trang phục dân tộc.

Một điểm cộng cho Yến Nhi là cô giữ được tinh thần tốt, tỏ ra năng lượng trong các hoạt động cũng như những màn catwalk. Nhưng qua các vòng thi phụ đã được công bố kết quả, Yến Nhi chưa phải nhân tố nổi trội. Do đó, cơ hội để người đẹp bứt phá, tiến gần đến chiếc vương miện năm nay là khá mong manh.

Trước khi Miss Grand International 2025 chính thức diễn ra, BTC đã khởi động vòng bình chọn thông qua Facebook và Instagram của cuộc thi. Thời gian bình chọn kéo dài từ 24/9 tới 30/9. Theo thông báo, 10 thí sinh có điểm số cao nhất, được tính dựa trên số lượt thích (biểu tượng cảm xúc trái tim) và chia sẻ ảnh chân dung của họ, sẽ có quyền tham dự bữa tối độc quyền với Nawat Itsaragrisil (Chủ tịch cuộc thi), Teresa Chaiwisut (Phó Chủ tịch cuộc thi) và Christine Julian Opiaza, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Yến Nhi không lọt top 10 trong vòng bình chọn này.

Yến Nhi tạm thời đứng thứ 2 trong phần bình chọn Trang phục áo tắm đẹp nhất. Ảnh: MGI.

Ở phần thi tài năng, Yến Nhi cũng không lọt top 15. Trong khi đó, một số thí sinh mạnh như Thái Lan, Ghana, Lào đều có mặt.

Tiếp đó, ở phần Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất) - người chiến thắng sẽ tự động lọt vào top 10 - Yến Nhi chủ động xin BTC xóa video kêu gọi bình chọn bởi tình hình bão lũ, thiên tai đang khiến nhiều địa phương ở miền Bắc, miền Trung chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đây là phần bình chọn có trả phí, kéo dài từ 7/10 tới chung kết. Hiện tại, người đứng đầu phần thi này là thí sinh Colombia, trong khi Yến Nhi chỉ đạt 1% phiếu bầu. Đại diện nước chủ nhà Thái Lan tiếp tục lọt top 10 và cho thấy cô có khả năng rất lớn sẽ giành được thứ hạng cao tại cuộc thi năm nay.

Về phần Yến Nhi, bỏ qua tranh cãi xoay quanh phát ngôn trong livestream của bạn cùng phòng, cô gặp hạn chế trong giao tiếp tiếng Anh. Người đẹp tỏ ra lúng túng khi trả lời câu hỏi được cho là đơn giản của chủ tịch cuộc thi - ông Nawat và đương kim hoa hậu CJ Christine Juliane Opiaza. Sau đó, người đẹp giải thích cô thiếu sự chuẩn bị tâm lý.

Sang tới phần phỏng vấn kín, Yến Nhi trả lời các câu hỏi tiếng Anh của BGK mượt mà, phát âm tốt hơn. Tuy nhiên, nội dung câu trả lời được nhận xét đơn giản, chưa ấn tượng. Trong khi đó, cũng ở phần thi này, câu trả lời của các đại diện Pháp, Philippines, Indonesia, Tây Ban Nha… đang nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, Yến Nhi vẫn còn cơ hội lọt top. Ở phần bình chọn Trang phục áo tắm đẹp nhất, Yến Nhi đang tạm đứng thứ 2 với 131.000 lượt yêu thích. Đứng đầu là đại diện Philippines - Emma Mary Tiglao với 290.000 lượt thích. BTC sẽ chấm điểm bình chọn dựa vào lượt tương tác trên Facebook và Instagram của Miss Grand.

Ngoài ra, Yến Nhi cũng có mặt trong top 20 phần bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia) và chính thức bước vào vòng bình chọn thứ 2, cùng bảng đấu với đại diện Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha. Người chiến thắng Country's Power of the Year sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 chung cuộc.