Tiểu thuyết Thái Lan của nữ nhà văn 2 lần đoạt giải Văn học Đông Nam Á

"Giun đất mù giữa mê cung" - phiên bản tiếng Thái - đã giành được Giải thưởng Văn học Đông Nam Á cho hạng mục tiểu thuyết, đồng thời là tác phẩm bán chạy nhất ở Thái Lan.

Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện của các nhân vật lạc lối giữa những ham muốn không được đáp lại, giữa những giấc mơ kỳ ảo.

Nhân vật chính trong truyện gồm hai chị em Chalika và Charreya. Họ lớn lên ở một thị trấn tỉnh lẻ không xa Bangkok, được nuôi dưỡng bởi một người chú lập dị mới trở về từ nước ngoài sau cái chết của cha mẹ họ.

Cuốn Giun đất mù giữa mê cung. Ảnh: Rubik Books.

Đúng lúc ấy, cậu bé mồ côi Pran, ăn nói nhỏ nhẹ, chuyển đến thị trấn, kết bạn với hai chị em. Cậu đã vô tình đưa hai chị em vào một mê cung do chính họ tạo ra khi mỗi người cố gắng thoát khỏi số phận của chính mình.

Điểm nổi bật của cuốn tiểu thuyết là cách câu chuyện khắc họa đất nước Thái Lan và con người Thái Lan ngày nay dưới một góc nhìn mới. Câu chuyện được điểm xuyết bằng nhiều chi tiết liên quan đến hệ thực vật và âm nhạc Đông Nam Á - nhiều đến mức tiểu thuyết có cả phần phụ lục về thực vật và danh sách nhạc ở cuối truyện.

Tác giả cuốn sách, Veeraporn Nitiprapha, được giới chuyên môn đánh giá là một “nghệ sĩ làm xiếc với ngôn từ”. Bà có giọng văn trữ tình, vốn từ vựng phong phú. Bà bắt đầu viết truyện từ khi còn là một thiếu nữ. Sinh ra, lớn lên và sống tại Bangkok, bà từng làm biên tập viên cho một tạp chí thời trang và là người viết lời quảng cáo cho các công ty.

Bà cũng điều hành một xưởng viết. Tác phẩm mới nhất của bà, xuất bản bằng tiếng Thái, có tựa đề tạm dịch là Những năm hoàng hôn và ký ức của một ký ức về một con mèo đen - đã giành giải thưởng Văn học Đông Nam Á vào tháng 10 năm 2018, giúp bà trở thành nữ nhà văn đầu tiên 2 lần đoạt giải thưởng danh giá này.