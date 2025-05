Bộ tarot của họa sĩ Việt lọt top 4 giải thưởng ở Thái Lan

Bộ bài tarot "Ocean From The Sky" của họa sĩ Huỳnh Hương (Natsumi) lọt vào top 4 bộ tarot xuất sắc tại giải thưởng Gypsy Fair Awards 2025.

Bộ bài tarot Việt Nam "Ocean From The Sky" crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) thành công trên nền tảng Comicola đã vinh dự lọt vào danh sách rút gọn (shortlist) hạng mục "Best Tarot Deck" tại Giải thưởng Gypsy Fair Awards 2025, diễn ra từ ngày 20 đến 25/5 tại Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Bangkok (BACC), Thái Lan.

Đây là sự kiện thường niên, quy tụ các bộ bài tarot và oracle xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2025 đánh dấu lần thứ 7 sự kiện diễn ra.

Họa sĩ Huỳnh Hương (Natsumi) (trái) nhận cúp dành cho các bộ bài lọt vào danh sách rút gọn hạng mục Best Tarot Deck tại giải thưởng Gypsy Fair Awards 2025. Ảnh: FB Ocean From The Sky.

Tất cả tranh trong bộ bài tarot "Ocean From The Sky" (tạm dịch nghĩa: Đại dương từ bầu trời) đều do họa sĩ Huỳnh Hương (Natsumi) vẽ bằng màu nước, với các hình ảnh và chi tiết mang tính biểu trưng cao về sự kết nối giữa thiên nhiên và vũ trụ. Bộ bài này ra đời từ đồ án tốt nghiệp của tác giả tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM và ngay lập tức được cộng đồng tarot Việt Nam chú ý.

Việc "Ocean From The Sky Tarot" lọt vào danh sách rút gọn tại Giải thưởng Gypsy Fair Awards 2025 không chỉ là niềm tự hào cá nhân của tác giả Natsumi mà còn là bước tiến quan trọng khẳng định sự phát triển của cộng đồng tarot Việt Nam trên trường quốc tế. "Ocean From The Sky Tarot" không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của họa sĩ Natsumi mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo và chuyên môn của các nghệ sĩ tarot Việt Nam.

Gypsy Fair Awards 2025 là giải thưởng do Star Seer - đơn vị phát triển cộng đồng tarot tại Thái Lan - tổ chức, được biết đến như một trong những sự kiện tarot lớn nhất Đông Nam Á. Lễ trao giải năm nay có nghệ sĩ, nhà thiết kế bài tarot từ nhiều quốc gia, là dịp để cộng đồng tarot quốc tế giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tạo dựng mối quan hệ. Giải thưởng Gypsy Fair Awards hàng năm không chỉ tôn vinh các bộ bài xuất sắc mà còn góp phần quảng bá giá trị nghệ thuật và tâm linh của tarot trên phạm vi quốc tế.

"Ocean From The Sky Tarot" đã nhận được giấy phép phát hành số từ Cục xuất bản, In và Phát hành, dự kiến hoàn tất in ấn và sản xuất trong tháng 5 và phát hành từ tháng 6.