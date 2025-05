Ảnh viên đạn sượt qua đầu ông Trump mang về giải Pulitzer cho tác giả

Với loạt ảnh chụp vụ ám sát hụt ông Trump, phóng viên Mills của New York Times đã giành giải thưởng ở hạng mục Ảnh tin nóng, giải thưởng Pulitzer 2025.

Giải thưởng Pulitzer vừa công bố hôm 5/5. Các hạng mục báo chí Phục vụ cộng đồng, Tin tức nổi bật, Phóng sự điều tra, Phóng sự toàn cảnh, Phóng sự địa phương, Phóng sự quốc gia, Phóng sự quốc tế, Câu chuyện phóng sự, Bình luận, Phản biện, Xã luận, Phóng sự bình luận có minh họa, Phóng sự ảnh nổi bật, Phóng sự audio trao cho phóng viên, đội ngũ các tờ báo ProPublica, Washington Post, Reuters, New York Times, Wall Street Journal, Esquire, New Yorker.

Sáng tác của Percival Everett tái hiện câu chuyện kinh điển "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn" (Mark Twain), thắng Pulitzer 2025 hạng mục Tiểu thuyết.Phóng viên ảnh Mills giành giải thưởng danh giá Pulitzer nhờ loạt ảnh chụp vụ ám sát hụt ông Trump, trong đó có bức viên đạn xé gió qua đầu ông.

Hội đồng trao giải nhận định tác phẩm này là "cuộc xét lại hoàn hảo đối với Huckleberry Finn, cho Jim cơ hội để minh họa sự phi lý của quan niệm chủng tộc thượng đẳng và đưa đến góc nhìn mới về hành trình tìm kiếm gia đình và tự do".

Bìa bản tiếng Việt tiểu thuyết James (trái) và tác giả Percival Everett.

Khi nghe lỏm rằng mình sắp bị bán cho một chủ nô lệ khác ở New Orleans, vĩnh viễn phải chia lìa vợ con, Jim bèn bỏ trốn để tìm cách giải cứu gia đình. Còn Huck đã giả chết để thoát khỏi bàn tay của người cha hung bạo. Từ đó, cuộc hành trình đầy nguy hiểm và phi thường xuôi theo dòng Mississippi vĩ đại của hai người bắt đầu.

Trong cuốn sách của mình, Everett "trả lại" cái tên đúng là James cho nhân vật Jim, khai thác chiều sâu nhân vật này, khắc họa đây là một người trí tuệ, biết chữ, có suy nghĩ chiến lược, nhưng buộc phải che giấu trình độ hiểu biết của mình để sinh tồn trong xã hội phân biệt chủng tộc. Qua đó, James đào sâu các vấn đề chủng tộc, tự do và quyền bình đẳng, đặt ra câu hỏi về bản chất của ngôn ngữ và nhân tính, đồng thời tái định nghĩa lại cách kể chuyện trong văn học về nô lệ.

“Anh phải bỏ trốn.

Anh phải sống sót.

Và tiếng nói của anh phải được lắng nghe”.

(Trích bản dịch tiếng Việt của Trần Nguyên, Rainbow Books và Nhà xuất bản Lao động ấn hành)

Native Nations: A Millennium in North America (Kathleen DuVal; tạm dịch: Quốc gia bản địa: Một thiên niên kỷ ở Bắc Mỹ) và Combee: Harriet Tubman, the Combahee River Raid, and Black Freedom During the Civil War (Edda L. Fields-Black; tạm dịch: Combee: Harriet Tubman, Cuộc đột kích sông Combahee và Tự do của người da đen trong Nội chiến) thắng hạng mục Lịch sử.

Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life (Jason Roberts; tạm dịch: Mọi sự sống: Cuộc đua vĩ đại và chết chóc hòng hiểu cuộc đời) thắng hạng mục Tiểu sử. Tác phẩm dạng đồ họa Feeding Ghosts: A Graphic Memoir (Tessa Hulls) thắng hạng mục Hồi ký. New and Selected Poems (Marie Howe) thắng hạng mục Thơ. To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement (Benjamin Nathans) thắng hạng mục Phi hư cấu.

Sky Islands của Susie Ibarra thắng hạng mục Âm nhạc, Purpose của Branden Jacobs-Jenkins thắng hạng mục Kịch.

Pulitzer là Giải thưởng thường niên do Đại học Columbia ở New York tổ chức, có lịch sử từ năm 1917. Giải thưởng gồm các hạng mục giải thưởng thuộc các lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản và nghệ thuật...