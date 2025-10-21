Bạn gái 6 năm của Liên Bỉnh Phát

Liên Bỉnh Phát và nữ ca sĩ Ngọc Kayla đã có khoảng 6 năm bên nhau. Tuy nhiên, họ ít khi xuất hiện công khai cùng nhau. Mới đây, khi Liên Bình Phát trở về TP.HCM sau khi thắng giải Kim Chung tại Đài Loan (Trung Quốc), Ngọc Kayla đã tới sân bay Tân Sơn Nhất để đón bạn trai. Cả 2 khi gặp mặt đã ôm nhau thân mật trước sự cổ vũ của người hâm mộ. Hồi tháng 7, Ngọc Kayla cũng bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện có Liên Bỉnh Phát để ủng hộ bạn trai.

Ngọc Kayla từng tâm sự trong suốt thời gian yêu nhau, cô và Liên Bỉnh Phát chưa từng to tiếng. Cả hai luôn lắng nghe đối phương và cùng nhau giải quyết mâu thuẫn theo hướng nhẹ nhàng, thấu hiểu nhất. "Tất nhiên, mỗi người đều có ý kiến riêng, quan điểm khác nhau. Nhưng cả hai cố gắng tìm đến điểm chung để giải quyết êm đẹp, không phải lớn tiếng với nhau. Tôi và Phát có điểm chung là sống vô tư, vui vẻ, không nghĩ quá nhiều", Ngọc Kayla nói.

Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát đã có nhiều năm bên nhau nhưng thời gian đầu, hai người giấu kín chuyện tình cảm. Họ vướng tin hẹn hò sau khi lộ hình ảnh đi chung cùng nhóm bạn. Về lý do không công khai mối quan hệ, Liên Bỉnh Phát cho biết anh muốn khán giả tập trung hơn vào các hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Kayla bày tỏ cô không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện đời tư.

Ngọc Kayla tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991, gia nhập nhóm Mắt ngọc vào 2015. Năm 2017, cô tham gia Giọng hát Việt và thuộc đội Đông Nhi. Sự nghiệp âm nhạc của Ngọc Kayla chưa có nhiều dấu ấn nổi trội. Hiện tại, Ngọc Kayla vẫn đi diễn khá đều đặn, thỉnh thoảng phát hành một số sản phẩm âm nhạc.

Nhan sắc đời thường của Ngọc Kayla. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát đang là thành viên cố định của Running Man. Vừa qua, anh thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Kim Chung lần thứ 60 diễn ra tại Đài Loan. Anh là diễn viên Việt đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng này. Năm 2024, Liên Bỉnh Phát cũng ghi dấu ấn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ngọc Kayla có phong cách thời trang gợi cảm. Khi đi diễn cô chuộng crop top kết hợp chân váy ngắn hoặc những thiết kế cắt xẻ, ôm sát khoe vóc dáng.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.