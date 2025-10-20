Cuộc sống hiện tại của Lê Âu Ngân Anh

Lê Âu Ngân Anh cho biết cô bắt đầu đảm nhiệm vị trí Phó trưởng khoa Du lịch Nhà hàng Khách sạn tại trường đại học từ tháng 10.

Ngày 20/10, trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ tin cô hiện là Phó trưởng khoa Du lịch Nhà hàng Khách sạn tại trường đại học đang giảng dạy ở TP.HCM.

Lê Âu Ngân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Khách sạn tại Vatel International Business School, hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Sự kiện quốc tế tại University of Salford (Vương quốc Anh) và hiện theo định hướng nghiên cứu khi đang là nghiên cứu sinh tại Tomas Bata University (Cộng hòa Séc).

Lê Âu Ngân Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Vai trò mới, nhiệm vụ mới được nhận đúng ngày 20/10. Chỉ dành một lời mong chúc cho bản thân sẽ luôn vững vàng, kiên trì bền sức, kiến tạo nên những cột mốc rực rỡ trên hành trình mà nơi đó bắt đầu từ sự tín nhiệm của ban lãnh đạo nhà trường".

Lê Âu Ngân Anh (sinh năm 1995) đăng quang Hoa hậu Đại dương năm 2017. Sau đó, cô không tham gia nhiều hoạt động giải trí mà tập trung cho các chương trình học. Từ 2020, cô làm giảng viên đại học. Thời gian qua, Hoa hậu Đại dương 2017 cũng quản lý phát triển dự án của một công ty về tài chính và đảm nhận vai trò MC cho một kênh truyền hình.

Hình ảnh mới đây của Lê Âu Ngân Anh. Ảnh: FBNV.

Trong một chia sẻ cách đây 3 năm, Ngân Anh từng nói: "Bây giờ tôi muốn đầu tư nhiều hơn về công việc, hoàn thành tiếp những mục tiêu phía trước. Đôi khi showbiz có thể mang lại danh vọng nhanh hơn nhưng đó không phải mục tiêu cuối cùng của tôi. Thẳng thắn mà nói, tính cách tôi khá nhạt, không phù hợp với showbiz".

Cuối 2022, Lê Âu Ngân Anh kết hôn với Phan Tô Ny, MC đài truyền hình sau khoảng 2 năm bên nhau. Họ đón con đầu lòng vào cuối năm 2023, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.