Hai thí sinh Rap Việt hẹn hò

Thời gian gần đây, cả 7dnight và Saabirose không ngại đăng ảnh tình tứ. Nhân dịp 20/10, hai rapper có bữa tối lãng mạn bên nhau.

Trên trang cá nhân, 7dnight chia sẻ hình ảnh trong bữa tối lãng mạn giữa anh với Saabirose. Bữa tiệc được trang trí ấm cúng với ánh nền, bóng bay màu đỏ đen cùng chữ “love” bằng bong bóng treo trên tường. Saabirose mặc trang phục ren xuyên thấu gợi cảm trong buổi hẹn hò với 7dnight.

Hai rapper cùng nhau có bữa tối lãng mạn. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, hai thí sinh của Rap Việt vướng tin hẹn hò. Họ liên tục xuất hiện hoặc đi diễn cùng nhau. Cả hai cũng không ngại chia sẻ hình ảnh hay video thân mật dù không lên tiếng chia sẻ về chuyện tình cảm.

Thời điểm Saabirose thi Em xinh “say hi”, 7dnight thực hiện clip xếp hạng các nghệ sĩ trong chương trình này. Khi thấy hình ảnh của Saabirose xuất hiện, 7dnight xếp ở vị trí đầu tiên rồi dừng clip. Thời điểm đó, động thái của 7dnight đã được cho là ngầm công khai hẹn hò Saabirose. Dưới clip, nhiều đồng nghiệp của 7dnight như Nhật Hoàng, Tiêu Minh Phụng bình luận: “Công khai được rồi”.

Hai thí sinh vướng tin hẹn hò từ lâu. Ảnh: FBNV.

Saabirose (tên thật là Trần Thùy Dương, sinh năm 2002) và 7dnight (Ngô Tuấn Đạt, sinh năm 2001) đều được biết tới qua chương trình Rap Việt mùa 4. Trong chương trình, Saabirose được cả 4 HLV nhấn nút chọn. Sau đó, Suboi tung nón vàng để đưa thí sinh này về đội. Mới đây, Saabirose tiếp tục tham gia chương trình Em xinh “say hi”.

Trong khi đó, 7dnight có ca khúc Không sao đâu trở thành hit. “Gwenchana đing đíng đing đình đing”, đoạn nhạc trong bài Không sao cả của 7dnight phủ sóng nền tảng video ngắn từ Việt Nam tới Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác suốt những tháng đầu năm.

Nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như aespa, Enhypen, Ateez, Seventeen, Le Sserafim, Jeon Somi, NCT, Meovv, The Boyz, NMIXX, Treasure, diễn viên Jung Il Woo… hay dàn diễn viên phim Trung Quốc Ngũ phúc lâm môn gồm Đổng Tư Thành, Hoàng Dương Điềm Điền, Vương Tinh Việt, Trần Hạc Nhất, Kha Dĩnh... đã sử dụng đoạn nhạc của 7dnight.