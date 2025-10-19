Lâm Á Hân kết hôn

Lâm Á Hân vừa cử hành lễ cưới với chồng doanh nhân tại Đà Lạt. Hai người có khoảng 4 năm bên nhau.

Mới đây, diễn viên Lâm Á Hân, cựu thành viên nhóm hài BB&BG tổ chức lễ cưới với doanh nhân Christopher Huỳnh. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng, lãng mạn với không gian ngoài trời tại Đà Lạt. Cả hai có khoảng 4 năm bên nhau trước khi quyết định về chung một nhà.

Trong buổi lễ, Lâm Á Hân xúc động chia sẻ: “Trước những người quan trọng trong cuộc sống của em và anh, em muốn gửi lời cảm ơn đến chúng ta vì đã gặp gỡ, yêu nhau, chọn đồng hành với nhau trên chặng đường cuộc đời. Cảm ơn anh đã xuất hiện. Anh không chỉ là người yêu, mà còn là gia đình, người sẽ bảo vệ em và các con. Anh là người mà em luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc”.

Lâm Á Hân hạnh phúc bên ông xã và các con. Ảnh: @phamthekiet/buithienthanhtoan.

Cô nhắn nhủ thêm tới nửa kia: “Cảm ơn anh vì luôn sẵn sàng có mặt kể cả khi em chưa nói em cần. Cảm ơn vì sự tử tế anh đã dành cho các con của em. Khoảnh khắc em nhận ra anh chính là người em muốn dành cả cuộc đời là lúc em nhìn thấy hình ảnh anh chăm sóc và dạy dỗ các con. Khi xảy ra rất nhiều chuyện không như ý, anh vẫn chọn bảo vệ em và gia đình. Cả em và anh đều là những mảnh vỡ chưa trọn vẹn. Em biết ơn vì anh đã giúp em trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn bằng một cách nhẹ nhàng nhất”.

Lâm Á Hân sinh năm 1994 ở TP.HCM. Cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh từ 2006 và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tham gia nhóm hài BB&BG vào 2009, cùng các thành viên như BB Trần, Kim Nhã...

Lâm Á Hân từng kết hôn với rapper Phạm Hồng Hải và có 2 con chung. Hai người sau đó chia tay trong ồn ào. Tới cuối 2023, cô chia sẻ tin vui đã sinh con thứ 3.