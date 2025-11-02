Chồng Lê Phương lên tiếng

Khi bị gọi là "tình trẻ" của Lê Phương, ông xã nữ diễn viên lên tiếng. Trung Kiên khẳng định anh với nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã là vợ chồng hợp pháp.

Mới đây, một fanpage đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Lê Phương chạm mặt chồng cũ Quách Ngọc Ngoan trong sự kiện. Tuy nhiên, nội dung video nhắc tới chồng hiện tại của Lê Phương và gọi anh là “tình trẻ”. Dưới bài đăng, chồng của Lê Phương để lại bình luận.

Cụ thể, Trung Kiên viết: “Mình xin góp ý chân tình đến bạn nào làm clip này nhé. Mình là chồng hợp pháp của Lê Phương, đừng dùng từ ‘tình trẻ’ nghe thiếu tế nhị và rất cẩu thả trong việc tìm hiểu, khai thác thông tin. Trân trọng cảm ơn”.

Vợ chồng Lê Phương đã có nhiều năm bên nhau. Ảnh: FBNV.

Lê Phương và Trung Kiên đã kết hôn khoảng 8 năm. Hai người bén duyên năm 2016 sau chuyến đi công tác Trường Sa và tổ chức lễ cưới vào tháng 8/2017. Trung Kiên từng học nhạc viện TP.HCM và hiện công tác trong quân đội.

Hồi tháng 4, khi kỷ niệm 8 năm về chung một nhà, Lê Phương đăng ảnh chụp cùng ông xã và nhắn nhủ: "Hôm nay là ngày đầu tiên của năm thứ 9. 8 năm qua, biết bao chuyện đã xảy ra. Mong tương lai, mình vẫn vững vàng như đã từng, chồng nhé".

Lê Phương từng khen ngợi ông xã kém 7 tuổi là người chồng, người cha trách nhiệm. Sự chăm sóc, động viên của Trung Kiên giúp vợ có hậu phương vững chắc để yên tâm làm nghề.