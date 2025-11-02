Những ngày qua, MC Thanh Thảo vướng tranh cãi vì "bóc phốt" nhầm một nữ đồng nghiệp. Mới đây, cô lên tiếng xin lỗi.

Cách đây ít ngày, MC Thanh Thảo Hugo có buổi họp báo giới thiệu cuốn sách mới. Sau đó, Thanh Thảo đăng lên trang cá nhân bài “bóc phốt” một nữ MC đến sự kiện của cô dù không được mời, thậm chí mặc sai quy định trang phục. Thanh Thảo nhấn mạnh khách mời này nhận quà từ ê-kíp của cô. Thanh Thảo cũng đăng bức ảnh có rõ gương mặt của khách mời được nhắc tới.

Tiếp đó, MC Thảo Tây bức xúc khi bị đồng nghiệp lên bài chỉ trích. Theo Thảo Tây, tấm hình trong bài viết của Thanh Thảo có rõ gương mặt cô. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của MC này. Theo Thảo Tây, cô nhận được lời mời qua email của ê-kíp Thanh Thảo. Trong email đó, người gửi thư mời không hề quy định trang phục.

MC Thanh Thảo xin lỗi vì "bóc phốt" nhầm. Ảnh: FBNV.

“Khi phát hiện bài đăng, tôi đã lập tức liên hệ với anh L. quản lý của chị Thanh Thảo vào 9h ngày 29/10 để làm việc và được xác nhận rằng: Đây là một sự nhầm lẫn đáng tiếc của nội bộ chị Thanh Thảo và ê-kíp đảm nhận vai trò truyền thông của sự kiện. Sau đó, bài viết đã được Chị Thanh Thảo ẩn hoặc xóa. Yêu cầu duy nhất và cần thiết của cá nhân tôi là lời đính chính công khai từ chị Thanh Thảo, nhằm khôi phục uy tín và danh dự sau các thông tin gây hiểu lầm trước đó. Với mục đích giải quyết nội bộ và khép lại sự việc, cá nhân tôi đã hai lần đồng ý dành thời gian cho ê-kíp của chị Thanh Thảo để tổ chức họp nội bộ, thể hiện sự tôn trọng và thiện chí hợp tác tối đa. Mặc dù vậy, yêu cầu đính chính vẫn chưa được thực hiện, dẫn đến vụ việc không thể kết thúc như mong muốn”, MC Thảo Tây nhấn mạnh.

Sau vài ngày chờ đợi lời đính chính từ Thanh Thảo nhưng vẫn không thấy, MC Thảo Tây tuyên bố đã làm việc với luật sư và lập vi bằng.

Sau vài ngày giữ im lặng, tới tối 1/11, MC Thanh Thảo lên tiếng xin lỗi và mong muốn khép lại vụ việc.

“Sở dĩ đến lúc này mình mới lên bài vì cần bình tâm để viết ra những thông tin chính xác và không bị chi phối bởi cảm xúc. Trước tiên mình thật lòng xin lỗi Thảo Tây về sự việc lần này. Lỗi này thuộc về chị và bạn quản lý chưa nhất quán trong thông tin khách mời. Mình đã sai khi đưa hình ảnh người khác trên trang cá nhân với mục tiêu xác minh đúng tên và đơn vị tham gia sự kiện. Mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, làm việc chặt chẽ hơn với ê-kíp, quản lý từ một nguồn để tránh nhầm lẫn về danh sách khách mời. Đây cũng là bài học quản trị sự kiện cho mình. Và Thảo xin lỗi vì mang thông tin tiêu cực cho mọi người trong những ngày gần đây”, MC Thanh Thảo viết.

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo (sinh năm 1981) nổi tiếng qua vai trò MC trong các chương trình như Nhịp sống Sài Gòn, Vui cùng Hugo, Tam sao thất bản, Việt Nam Idol…