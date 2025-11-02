Ngô Kiến Huy sau những tranh cãi

Trong lần đầu làm đội trưởng, Ngô Kiến Huy cùng team mang đến tiết mục "Hơn là bạn" an toàn nhưng hiệu quả với giai điệu bắt tai, lôi cuốn.

Tối 1/11, live stage 3 của Anh trai “say hi” 2025 chính thức lên sóng, mở màn cho vòng đấu được xem là kịch tính nhất từ đầu mùa. 30 anh trai được chia thành 6 nhóm, bước vào hai lượt thi: Đấu nhóm và Dance Battle. Tổng điểm cuối cùng là phép cộng giữa bình chọn nhóm và điểm thưởng từ màn đối đầu vũ đạo. Sau vòng này, nhóm đạt tổng điểm cao nhất sẽ an toàn, trong khi các thành viên có điểm cá nhân thấp nhất của 5 nhóm còn lại phải dừng bước. Lần này, các anh trai sẽ thực sự phải bước vào giây phút chia ly mà không có bất cứ “phép màu” nào xảy ra nữa.

Tuy nhiên, ở tập 7, MC Trấn Thành công bố thông tin khiến khán giả phấn khích: mùa 2025 sẽ chọn 18 anh trai bước vào chung kết - nhiều hơn hai người so với mùa trước. Một thay đổi nhỏ, nhưng đủ báo hiệu cho sự cạnh tranh khốc liệt trong vòng thi quan trọng nhất.

Team Ngô Kiến Huy an toàn nhưng hiệu quả

Trước khi bước vào live stage 3, Ngô Kiến Huy đối mặt với tranh cãi khi vươn lên hạng 1 live stage 2. Nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ với các phần trình diễn vẫn dừng ở mức an toàn chưa xứng đáng để leo lên thứ hạng cao nhất.

Với live stage 3, Ngô Kiến Huy lần đầu đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Đây là cơ hội để anh chứng tỏ khả năng sau những nghi ngờ. Tiết mục của nhóm anh được đặt ở cuối tập 7. Ngô Kiến Huy tỏ ra rất tự tin với tiết mục của đội anh. Với slogan “một khi thi là phải nhất”, Ngô Kiến Huy tuyên bố: “Em rất lo lắng, lo là phải nghĩ bài cho các thành viên trong team ở đêm chung kết rồi”.

Tiết mục của đội Ngô Kiến Huy khuấy động sân khấu với giai điệu vui tươi. Ảnh: NSX.

Nếu 3 tiết mục trước chạm đến cảm xúc bằng chiều sâu, team Cherry (Ngô Kiến Huy, Karik, Sơn.K, Vương Bình, Vũ Cát Tường và khách mời MIN) lại chọn tông màu đối lập: tươi sáng, trẻ trung và bừng sức sống.

Ca khúc Hơn là bạn mang âm hưởng pop rock học đường, mở đầu bằng tiếng chuông tan lớp quen thuộc. Sân khấu được bao phủ trong sắc hồng pastel, tái hiện trọn vẹn không gian học đường với bàn học, bảng trắng, tủ đồ và máy trò chơi.

Đáng chú ý, Karik tạm gác vai trò rapper để hòa giọng cùng đồng đội, mang lại cảm giác thân thuộc, gần gũi. Trong khi đó, Vũ Cát Tường tiết lộ ca khúc gốc từng mang tên Cherry Bomb - một bản demo sexy hơn, nhưng khi MIN tham gia, bài hát được “nâng cấp” bằng năng lượng tươi trẻ, trong sáng - đúng tinh thần “say hi” của mùa 2025.

Tổng thể tiết mục không đột phá về âm nhạc, concept. Ngô Kiến Huy và các thành viên cũng đang làm mọi thứ ở mức an toàn. Tuy nhiên, với giai điệu dễ nghe, đoạn điệp khúc bắt tai và ca từ đáng yêu, bắt trend, Hơn là bạn dễ viral trên mạng xã hội.

Team CONGB bứt phá

Mở đầu tập 7, đội CONGB (Negav, B Ray, Cody Nam Võ, Thái Ngân và khách mời Mỹ Mỹ) mang đến phần trình diễn Đoạn kịch câm - một sân khấu ma mị và quyến rũ. Đây vốn là team được đánh giá cao với đội hình đồng đều về cả vocal, dance lẫn sản xuất âm nhạc. Và tiết mục ở tập 7 đã chứng tỏ những gì công chúng đánh giá về team CONGB là chính xác.

Ca khúc Đoạn kịch câm được các anh trai làm mới với âm hưởng Pop, Funk, House, điểm xuyết tiếng kèn pasodope khiến không khí như bùng nổ giữa một “vũ hội bí ẩn”. Tổng thể tiết mục lôi cuốn, bắt tai, với phần beat độc đáo.

Các anh trai hóa thân thành những chàng “bad boy” lạc trong lâu đài của một mỹ nữ, nơi ranh giới giữa quyến rũ và cám dỗ trở nên mờ nhạt. Sân khấu được phủ bởi tấm màn đỏ khổng lồ và những chùm đèn hình sợi xích, vừa tượng trưng cho đam mê, vừa như sợi dây trói cảm xúc.

Phần xuất hiện của Mỹ Mỹ ở đoạn bridge khiến sân khấu như “đổi màu” – giọng hát cùng thần thái của cô thổi thêm màu sắc ma mị. Kết thúc phần trình diễn, Trấn Thành nhận xét: “Một tiết mục tự do, phóng khoáng và rất đúng gu”.

Hình ảnh trong tiết mục Đoạn kịch câm. Ảnh: NSX.

Tiếp đó, đội Phúc Du (OgeNus, Bùi Duy Ngọc, Otis, RIO và khách mời 52Hz) lại chọn hướng đi đầy suy tư. Em đã chờ anh bao lâu của team này mang màu sắc sử thi và healing, kể câu chuyện của người đang chờ đợi tình yêu - nhưng cũng là hành trình con người tìm lại chính mình.

Sân khấu mô phỏng những vách núi nứt vỡ, xen giữa là những đường vàng ánh kim, lấy cảm hứng từ nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản - nơi người ta hàn gắn gốm vỡ bằng vàng, để biến khuyết điểm thành điều đẹp đẽ nhất. Từ phần rap introspective của OgeNus, đến cao trào của Bùi Duy Ngọc với những nốt cao dày cảm xúc, rồi khép lại bằng tiếng hát dịu dàng của 52Hz và RIO - tất cả hòa quyện trong một phần trình diễn hùng tráng.

Em đã chờ anh bao lâu có beat nhạc mạnh mẽ, “cháy” nhưng phần thể hiện các thành viên trong team có phần rời rạc. Do đó, so với các tiết mục còn lại, team Phúc Du có lẽ bất lợi hơn trên đường đua mạng xã hội.

Đội cuối cùng trong tập 7 là Dillan Hoàng Phan (buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Ryn Lee và khách mời Bảo Thy). Họ chọn hướng trình diễn mạnh mẽ, hiện đại và đầy tính thị giác với Make Up.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh tảng băng, sân khấu phủ trắng và rơi tuyết, gợi cảm giác lạnh giá. Dillan cho biết ban đầu ca khúc mang hơi hướng R&B nhẹ, nhưng anh đã quyết định đổi sang bản phối đậm trình diễn, giúp các thành viên bộc lộ năng lượng tốt nhất.

Những động tác parkour, nhào lộn và hiệu ứng ánh sáng khiến sân khấu sống động hơn. Dillan gây ấn tượng với verse rap tiếng Anh, trong khi Bảo Thy xuất hiện ở đoạn bridge.