Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo

  Thứ hai, 3/11/2025 10:43 (GMT+7)
Ê-kíp Hoa hậu Hoàn vũ mới đây cảnh báo việc có cá nhân hoặc tổ chức nào đó đã lợi dụng thương hiệu cuộc thi để tiến hành những hoạt động trái phép.

Sáng 3/11, tổ chức Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ lên tiếng cảnh báo việc một cá nhân hay tổ chức nào đó đã lợi dụng thương hiệu cuộc thi để tổ chức sự kiện mang tên “Bữa tối và buổi trò chuyện đặc biệt (Special Dinner & Talk Show)”. Theo Miss Universe, sự kiện nói trên không hề được BTC cho phép, ủy quyền. Những hoạt động như thế không đại diện cho giá trị, hoạt động hay chương trình chính thức của tổ chức Miss Universe.

Hương Giang tới Thái Lan từ 31/10. Ảnh: Missosology.

Tổ chức nhấn mạnh bất kỳ hoạt động nào sử dụng tên, logo hoặc thương hiệu liên quan đến Miss Universe mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của đơn vị tổ chức đều bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn thương hiệu.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 do Thái Lan đăng cai đã chính thức khởi động. Đây là lần thứ 4, cuộc thi được tổ chức tại Thái Lan. Ngày 2/11, 130 người đẹp, bao gồm Hương Giang đã có mặt tại khách sạn Chatrium Riverside để bắt đầu các phần thi trong khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ 2/11 đến 21/11 với nhiều hoạt động khác nhau diễn ra tại 3 thành phố: Bangkok, Phuket và Pattaya, tỉnh Chonburi. Cuộc thi tập trung vào việc quảng bá du lịch và hình ảnh của Thái Lan với đêm chung kết diễn ra vào 21/11 tại Challenger Hall 2, Impact Muang Thong Thani.

Người đẹp Việt ở cuộc thi năm nay là Hương Giang. Hương Giang tới Thái Lan từ 31/10 để chuẩn bị cho các hoạt động của cuộc thi.

Vài năm gần đây, Miss Universe có nhiều biến động về mặt nhân sự, khâu tổ chức. Cuộc thi từng gây xôn xao khi về tay tỷ phú chuyển giới Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip, tuy nhiên sau khi vướng bê bối, bà từ chức CEO hồi tháng 6.

Trước khi từ chức, Anne Jakkaphong Jakrajutatip bổ nhiệm ông Nawat giữ vị trí giám đốc điều hành. Nawat và ê-kíp Miss Grand International chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức, truyền thông cho Miss Universe 2025.

