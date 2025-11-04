Andree sau khi bị réo tên vụ ca từ phản cảm

Tới 4/11, MV "Em iu" của Andree, Wxrdie và Bình Gold đã biến mất. Chỉ còn bản audio tồn tại trên kênh của nam rapper.

Em iu của Andree, Wxrdie và Bình Gold trước đó bị liệt kê trong văn bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Theo văn bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Em iu là một những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thiếu văn minh, không tôn trọng khán giả…

MV Em iu biến mất sau thời gian gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Tới 4/11, MV Em iu được phát hiện biến mất trên YouTube. Tuy nhiên, bản radio edit vẫn còn trên kênh của Andree với hơn 1,7 triệu lượt nghe. Bản nhạc này có ca từ nhạy cảm, dung tục về chuyện tình yêu trai gái. Ngoài ca khúc kể trên, Andree còn nhiều sản phẩm khác bị chỉ trích, bao gồm CLME (kết hợp Hoàng Tôn, Tín Lê), Kẹo. Hiện, tìm kiếm hai bản nhạc này, khán giả không tìm thấy bản chính thức trên kênh của các ca sĩ, rapper mà chỉ còn những bản đăng lại hoặc remix.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc mời các nghệ sĩ có hành vi hoặc sản phẩm "lệch lạc về văn hóa" tham gia các hoạt động, sự kiện do thành phố tổ chức.

Công văn đề cập đến ca khúc của Jack, một số sản phẩm như Miền mộng mị (GDucky); Sự nghiệp chướng (Pháo); CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Kẹo (Andree); Cao ốc 20 (B Ray x Đạt G), Trình (HIEUTHUHAI)... Sau đó, Pháo và GDucky ẩn sản phẩm âm nhạc bị nhắc tên.

Nam ca sĩ Soobin ẩn bài Luật anh nằm trong album Bật nó lên. Sản phẩm có sự hợp tác của rapper Andree Right Hand. Rhymastic ẩn nhiều ca khúc như Vẽ khói, SS Swag và bài Chưa từng cheer ly. Nhiều MV nổi tiếng của Binz như Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu cũng biến mất.