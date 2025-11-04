Andree sau khi bị réo tên vụ ca từ phản cảm

Em iu của Andree, Wxrdie và Bình Gold trước đó bị liệt kê trong văn bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Theo văn bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Em iu là một những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thiếu văn minh, không tôn trọng khán giả…
|
MV Em iu biến mất sau thời gian gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.
Tới 4/11, MV Em iu được phát hiện biến mất trên YouTube. Tuy nhiên, bản radio edit vẫn còn trên kênh của Andree với hơn 1,7 triệu lượt nghe. Bản nhạc này có ca từ nhạy cảm, dung tục về chuyện tình yêu trai gái. Ngoài ca khúc kể trên, Andree còn nhiều sản phẩm khác bị chỉ trích, bao gồm CLME (kết hợp Hoàng Tôn, Tín Lê), Kẹo. Hiện, tìm kiếm hai bản nhạc này, khán giả không tìm thấy bản chính thức trên kênh của các ca sĩ, rapper mà chỉ còn những bản đăng lại hoặc remix.
Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc mời các nghệ sĩ có hành vi hoặc sản phẩm "lệch lạc về văn hóa" tham gia các hoạt động, sự kiện do thành phố tổ chức.
Công văn đề cập đến ca khúc của Jack, một số sản phẩm như Miền mộng mị (GDucky); Sự nghiệp chướng (Pháo); CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Kẹo (Andree); Cao ốc 20 (B Ray x Đạt G), Trình (HIEUTHUHAI)... Sau đó, Pháo và GDucky ẩn sản phẩm âm nhạc bị nhắc tên.
Nam ca sĩ Soobin ẩn bài Luật anh nằm trong album Bật nó lên. Sản phẩm có sự hợp tác của rapper Andree Right Hand. Rhymastic ẩn nhiều ca khúc như Vẽ khói, SS Swag và bài Chưa từng cheer ly. Nhiều MV nổi tiếng của Binz như Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu cũng biến mất.
Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.