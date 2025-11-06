Lee Si Young sinh con sau vài tháng ly hôn

Lee Si Young vừa sinh con thứ 2. Nữ diễn viên sử dụng phôi đông lạnh từ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm với chồng cũ.

Chosun đưa tin nữ diễn viên Lee Si Young đã sinh đứa con thứ hai. Ngày 5/11, Lee Si Young đăng ảnh chụp cùng con thứ hai lên mạng xã hội, kèm theo chú thích: "Tôi coi con là món quà mà Chúa dành cho và tôi sẽ làm cho con hạnh phúc đến hết cuộc đời". Trong bức ảnh, Lee Si Young bế đứa trẻ trên tay.

Công ty quản lý của Lee Si Young, Ace Factory, tuyên bố: "Lee Si Young vừa sinh con gái. Mẹ con họ đang nghỉ ngơi. Lee Si Young dự định tiếp tục hoạt động sau khi bình phục sức khỏe".

Lee Si Young sinh con thứ 2. Ảnh: Chosun.

Lee Si Young kết hôn với một doanh nhân hơn cô 9 tuổi vào 30/9/2017. Tháng 3, hai người thông báo ly hôn. Tới tháng 7, Mydaily đưa tin nữ diễn viên xác nhận mang thai con thứ hai và cha của đứa trẻ là chồng cũ của cô. Lee Si Young và chồng cũ đã trữ đông trứng, tinh trùng từ khi sinh con đầu tiên năm 2018. Đáng nói, việc Lee Si Young mang thai con thứ 2 không nhận được sự đồng ý của chồng cũ. Do đó, quyết định này gây tranh cãi lớn.

Lee Si Young giải thích cô và chồng cũ từ khi sinh con đầu lòng đã chuẩn bị cho việc mang thai lần 2 thông qua thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, phôi không được cấy ghép. Tới đầu năm, hai người quyết định ly hôn. Đây cũng là lúc thời hạn lưu trữ phôi đông lạnh (5 năm) sắp kết thúc, do đó cô phải đối mặt với lựa chọn: hủy phôi hoặc cấy ghép. Cô quyết định cấy ghép, dù chồng cũ không đồng ý.

Thời điểm đó, chồng cũ của Lee Si Young (tạm gọi A) đã lên tiếng qua một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc. Người này cho biết: “Tôi phản đối việc cô ấy mang thai vì chúng tôi đã ly hôn. Nhưng giờ đứa trẻ thứ hai đã đến, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người cha”.

A cho biết anh và Lee Si Young vẫn giữ liên lạc để cùng nuôi dạy con trai đầu lòng. Họ sẽ tiếp tục thảo luận về việc mang thai, sinh nở và nuôi dạy đứa con thứ hai. Tuy nhiên, A nhấn mạnh quyết định của Lee Si Young không có sự đồng thuận từ anh.

Lee Si Young sinh năm 1982, học quyền anh và thậm chí giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu nghiệp dư trước khi tập trung phát triển sự nghiệp phim ảnh. Nữ diễn viên ra mắt năm 2008, nổi tiếng qua bộ phim truyền hình Boys Over Flowers và chương trình giải trí We Got Married. Cô cũng góp mặt trong loạt phim Sweet Home mùa 2 và 3 được phát hành trên Netflix.