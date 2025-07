Tình tiết gây sốc vụ Lee Si Young mang thai sau vài tháng ly hôn

Việc Lee Si Young tự ý mang thai bằng thụ tinh trong ống nghiệm bất chấp sự phản đối của chồng cũ đang vấp phải sự chỉ trích của công chúng.

MHN Sports đưa tin nữ diễn viên Lee Si Young xác nhận đang mang thai lần hai. Nữ diễn viên sử dụng phôi đông lạnh từ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm với chồng cũ. Đáng nói, việc Lee Si Young mang thai không nhận được sự đồng ý của chồng cũ. Do đó, quyết định này gây tranh cãi lớn.

Lee Si Young giải thích cô và chồng cũ từ khi sinh con đầu lòng đã chuẩn bị cho việc mang thai lần 2 thông qua thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, phôi không được cấy ghép. Tới đầu năm, hai người quyết định ly hôn. Đây cũng là lúc thời hạn lưu trữ phôi đông lạnh (5 năm) sắp kết thúc, do đó cô phải đối mặt với lựa chọn: hủy phôi hoặc cấy ghép. Cô quyết định cấy ghép, dù chồng cũ không đồng ý.

Lee Si Young xác nhận đang mang thai con thứ 2. Ảnh: Chosun.

“Tôi đã tự mình đưa ra quyết định trước ngày phôi bị hủy. Dù đối phương không đồng ý, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn”, cô chia sẻ.

Chồng cũ của Lee Si Young (tạm gọi A) đã lên tiếng qua một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc. Người này cho biết: “Tôi phản đối việc cô ấy mang thai vì chúng tôi đã ly hôn. Nhưng giờ đứa trẻ thứ hai đã đến, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người cha”.

A cho biết anh và Lee Si Young vẫn giữ liên lạc để cùng nuôi dạy con trai đầu lòng. Họ sẽ tiếp tục thảo luận về việc mang thai, sinh nở và nuôi dạy đứa con thứ hai. Tuy nhiên, A nhấn mạnh quyết định của Lee Si Young không có sự đồng thuận từ anh.

Quyết định của Lee Si Young vấp phải sự chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng việc Lee Si Young tự ý mang thai mà không có sự đồng ý của chồng cũ là thiếu công bằng với A, đẩy anh này vào tình thế khó xử.

Lee Si Young kết hôn vào tháng 9/2017 và sinh con trai vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, họ quyết định đường ai nấy đi vào đầu năm nay.

Lee Si Young sinh năm 1982, học quyền anh và thậm chí giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu nghiệp dư trước khi tập trung phát triển sự nghiệp phim ảnh. Nữ diễn viên ra mắt năm 2008, nổi tiếng qua bộ phim truyền hình Boys Over Flowers và chương trình giải trí We Got Married.

Cô cũng góp mặt trong loạt phim Sweet Home mùa 2 và 3 được phát hành trên Netflix. Trong phim, cô vào vai Seo Yi Kyung, một lính cứu hỏa có xuất thân từ lực lượng đặc biệt. Nữ diễn viên đã nhận được nhiều đánh giá tích cực cho những cảnh hành động ấn tượng.