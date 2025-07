Lee Si Young mang thai sau vài tháng ly hôn

Lee Si Young đang mang thai con thứ 2. Nữ diễn viên xác nhận cha của đứa trẻ là chồng cũ.

Tờ Mydaily đưa tin, nữ diễn viên Lee Si Young xác nhận mang thai con thứ hai và cha của đứa trẻ là chồng cũ của cô. Nữ diễn viên hiện được chăm sóc sức khỏe và điều chỉnh các lịch trình.

Lee Si Young và chồng cũ đã trữ đông trứng, tinh trùng từ khi sinh con đầu tiên là năm 2018. Khi thời gian lưu trữ trứng tối đa đang đến gần, họ quyết định cấy ghép phôi thai và thành công.

Đại diện của Lee Si Young xác nhận thông tin trên nhưng từ chối tiết lộ thời gian nữ diễn viên sinh còn vì đây là vấn đề riêng tư.

Lee Si Young mang thai con thứ 2. Ảnh: Hankyung.

Trước đó, trong chương trình Shin Dong Yeop, Lee Si Young đã úp mở việc mang thai. Nữ diễn viên bày tỏ cô rất thích uống rượu nhưng không dám vì vấn đề cá nhân.

Lee Si Young và ông Cho, chủ một doanh nghiệp thông báo ly hôn vào tháng 3. Các tài liệu đã được nộp lên Tòa án Gia đình Seoul vào đầu năm. Cả hai cũng đã hoàn tất các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận ly hôn.

Lee Si Young sinh năm 1982, học quyền anh và thậm chí giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu nghiệp dư trước khi tập trung phát triển sự nghiệp phim ảnh. Nữ diễn viên ra mắt năm 2008, nổi tiếng qua bộ phim truyền hình Boys Over Flowers và chương trình giải trí We Got Married.

Cô cũng góp mặt trong loạt phim Sweet Home mùa 2 và 3 được phát hành trên Netflix. Trong phim, cô vào vai Seo Yi Kyung, một lính cứu hỏa có xuất thân từ lực lượng đặc biệt. Nữ diễn viên đã nhận được nhiều đánh giá tích cực cho những cảnh hành động ấn tượng.