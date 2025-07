Công ty quản lý BlackPink xin lỗi

YG Entertainment thừa nhận sai sót và xin lỗi những khán giả ở khu vực N3 đã bị che khuất tầm nhìn hoàn toàn vì màn hình LED.

Tối 7/7, tờ Star News Korea đưa tin YG Entertainment chính thức lên tiếng xin lỗi về việc các khán giả ở khu vực N3 bị che khuất hoàn toàn tầm nhìn tại concert Deadline của BlackPink ở Goyang Stadium (5-6/7). Sự cố khiến hàng trăm khán giả không thể xem BlackPink biểu diễn trên sân khấu và gây tranh cãi lớn. YG cam kết hoàn tiền và cải thiện trải nghiệm cho người hâm mộ.

Tầm nhìn gây tranh cãi trong concert của BlackPink. Ảnh: X.

Trong tuyên bố, YG Entertainment thừa nhận sai sót. Công ty cho biết: “Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì khu vực N3 bị che khuất tầm nhìn do bảng điều khiển được lắp đặt phía trước. Ban đầu, chúng tôi muốn lắp màn hình LED để cải thiện trải nghiệm xem show cho khán giả nhưng hóa việc này còn tồi tệ hơn”. Công ty cũng hứa xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn cho khán giả trong tương lai.

Trong hai đêm diễn 5-6/7 tại Goyang Sports Complex Main Stadium, BlackPink đã thu hút khoảng 78.000 khán giả, đánh dấu sự trở lại hoành tráng sau gần 2 năm. Nhóm cũng ra mắt ca khúc Jump. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ bị lu mờ bởi sự cố ở khu vực ghế N3, nơi tầm nhìn bị chắn hoàn toàn bởi màn hình LED và bảng điều khiển sản xuất.

Khu vực N3 được bán với giá 132.000 won (khoảng 98 USD ). Đáng nói, khi mở bán vé, BTC không hề cảnh báo rõ ràng đây là khu vực “tầm nhìn hạn chế” mà chỉ ghi chú chung chung là “có khả năng cản trở tầm nhìn do thiết bị”.

Trong khi đó, ghế “tầm nhìn hạn chế” chính thức có giá thấp hơn 99.000 won ( 73 USD ). Nhiều khán giả phàn nàn họ không thấy sân khấu trong suốt 2 giờ diễn. Một fan viết trên X: “Tôi trả tiền chỉ để nhìn tường, không phải BlackPink”.

BlackPink tái hợp sau thời gian dài tập trung cho hoạt động cá nhân. Ảnh: Fansite.

Concert ở Goyang là cột mốc quan trọng của BlackPink, đánh dấu sự tái hợp của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa sau gần 2 năm tập trung vào dự án solo. Với quy mô lớn hơn Born Pink World Tour, Deadline bao gồm 31 show tại 16 thành phố, từ Goyang đến Hong Kong.

Tại đêm nhạc tối 5-6/7, nhóm nhạc biểu diễn các ca khúc đình đám như Kill This Love, Pink Venom, How You Like That... Bên cạnh đó là các phần solo như Mantra (Jennie), APT (Rosé)... Sự kiện còn thu hút dàn sao Kpop như J-Hope (BTS), Suho (EXO), Irene, Seulgi (Red Velvet), Jihyo, Nayeon (TWICE)...