Jennie gây tranh cãi

Việc yêu cầu nhân viên buộc dây giày với thái độ được cho là thô lỗ đang khiến Jennie bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Tại concert Deadline của BlackPink diễn ra ở Goyang Stadium (5-6/7), Jennie gặp sự cố tuột dây giày trong phần trình diễn Forever Young. Khi nhận thấy dây giày bị tuột, Jennie cố buộc nó. Sau vài giây, Jennie nhận thấy sắp đến lượt hát nên vội chạy tới chỗ nhân viên và nhờ họ buộc giúp.

Một đoạn clip lan truyền cho thấy khi tương tác với nhân viên, Jennie chỉ tay, dường như hướng dẫn cách buộc dây giày. Biểu cảm của nữ thần tượng được cho là đang khó chịu.

Hành động gây tranh cãi của Jennie.

Ngay sau đó, đoạn clip gây tranh cãi. Nhiều khán giả chỉ trích Jennie thô lỗ, thiếu tôn trọng nhân viên. Một tài khoản bình luận: “Nếu không thích cách họ làm, cô hãy tự làm đi”.

Tuy nhiên, người hâm mộ phản bác rằng Jennie chỉ đang cố gắng giao tiếp nhanh trong bối cảnh âm thanh lớn và nhân viên đeo tai nghe, dẫn đến cử chỉ, khẩu hình miệng có phần “khoa trương”. Một góc quay khác cho thấy Jennie mỉm cười sau khi trao đổi, thể hiện thái độ thân thiện với nhân viên.

Deadline World Tour là chuyến lưu diễn toàn sân vận động đầu tiên của BlackPink, bắt đầu tại Goyang (5-6/7) và kéo dài đến 25/1/2026 tại Hong Kong. Tuor diễn có 31 show tại 16 thành phố. Hai đêm tại Goyang bán hết vé ngay khi mở bán ngày 15/5.

Hình ảnh Jennie trong đêm nhạc. Ảnh: Fansite.

Tại đây, nhóm ra mắt ca khúc mới mang tên Jump. Tuy nhiên, bài hát nhận phản hồi trái chiều. Một số khen giai điệu sôi động, trong khi số khác cho rằng bài hát thiếu đột phá so với Pink Venom hay How you like that.

Ngoài ra, trong đêm đầu tiên, nhiều khán giả còn phàn nàn việc bị che khuất tầm nhìn ở khu vực N3. Một số người hâm mộ thậm chí bỏ về trong sự thất vọng. Lý do là vị trí của họ hoàn toàn bị chắn bởi màn hình LED lớn. Ghế ngồi của khu vực này được bán với giá 132.000 won (khoảng 98 USD ). Đây không phải giá của ghế có tầm nhìn hạn chế.