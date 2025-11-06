Người có mặt khi Tạ Hữu Tâm tử vong bị giam giữ

Theo Ftvnews, vụ án Tạ Hữu Tâm qua đời ở bồn tắm khách sạn có bước ngoặt, khi chính quyền Malaysia đang điều tra theo hướng một vụ án mạng. Namewee - người có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra - đã bỏ trốn trong nhiều giờ. Người này tự thú với cảnh sát vào sáng 5/11. Anh bị tạm giam trong 6 ngày để phục vụ cho công việc điều tra.
Một luật sư người Malaysia chỉ ra ông không thấy bất kỳ bằng chứng nào trên các phương tiện truyền thông cho thấy vụ việc có dấu hiệu giết người hoặc ngộ sát của Namewee. Ngay cả khi báo cáo khám nghiệm tử thi phát hiện nguyên nhân tử vong là suy tim do sử dụng ma túy, nó cũng không chứng minh được nạn nhân không tự nguyện sử dụng ma túy hoặc bị đe dọa sử dụng ma túy.
|
Namewee bị tạm giam 6 ngày. Ảnh: Ftvnews.
Ngay cả khi có tình tiết "bị đe dọa hoặc dụ dỗ sử dụng ma túy", việc xác định người đe dọa có thể lường trước được khả năng tử vong sau khi sử dụng ma túy hay không cũng rất khó khăn, do đó khó có thể cấu thành tội ngộ sát.
Ngoài ra, theo HK01, một DJ kiêm người nổi tiếng trên mạng tên là Meijia tiết lộ Namewee vẫn gửi tin nhắn hẹn gặp mặt vào 27/10, tức 5 ngày sau khi vụ việc xảy ra.
Vụ án được phát hiện vào chiều 22/10 tại một khách sạn sang trọng 5 sao ở Kuala Lumpur. Khi cảnh sát đến hiện trường, Tạ Hữu Tâm được phát hiện tử vong trong bồn tắm khách sạn. Theo China Press, ca sĩ người Malaysia Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra.
Sáng 4/11, tờ China Press đưa tin theo lời khai của ca sĩ người Malaysia Namewee, vào thời điểm sự việc xảy ra, anh phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm và đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô nhưng không thành công. Sau đó, anh lập tức gọi xe cấp cứu. Namewee khai anh và Tạ Hữu Tâm đang thảo luận về một dự án âm nhạc mới tại khách sạn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Tạ Hữu Tâm qua đời trong tình trạng khỏa thân và bồn tắm không có nước.
Sau khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy khoảng 9 viên thuốc màu xanh, nghi là thuốc lắc trong phòng của Namewee. Xét nghiệm nước tiểu ban đầu của Namewee cũng cho kết quả dương tính với amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.
