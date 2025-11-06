Anh trai được săn đón nhất

Từ gương mặt hoàn toàn mới, CONGB dần bứt phá, thu hút lượng fan lớn và được dự đoán lọt Best5 của Anh trai "say hi" mùa 2.

Trong dòng chảy sôi động của các chương trình truyền hình thực tế âm nhạc tại Việt Nam, Anh trai “say hi” mùa 2 vẫn tạo sức hút dù một số chỉ số có thể chưa vượt qua mùa đầu tiên. Chương trình này vẫn duy trì sức nóng ổn, đủ để những gương mặt mới tiếp cận lượng khán giả rộng lớn, trở thành nhân tố tiềm năng.

Giữa muôn vàn gương mặt quen thuộc từ làng giải trí, một cái tên mới nổi lên ở Anh trai “say hi”: CONGB. Là tân binh tham gia show thực tế ở Việt Nam, CONGB trở thành mục tiêu "săn đón" của nhiều đồng đội khác trong chương trình.

CONGB bứt phá

So với những giọng ca kỳ cựu như Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik… CONGB rõ ràng bất lợi hơn về cả kinh nghiệm lẫn lượng fan. Đổi lại, nam ca sĩ này sở hữu hành trang mà không nhiều anh trai trong chương trình có được. Cụ thể, CONGB có kinh nghiệm từng thử sức ở sân chơi quốc tế khốc liệt là Boys Planet phát sóng năm 2023 tại Hàn Quốc. Sân chơi này là nơi cạnh tranh của gần 100 thực tập sinh được đào tạo bài bản về mọi mặt. Cuộc thi đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát, kỹ năng nhảy và khả năng trình diễn sân khấu. Những trải nghiệm ấy giúp anh thích nghi nhanh chóng với áp lực cạnh tranh cao.

Từ vòng đầu tiên của Anh trai "say hi" mùa 2, khi lập liên quân, Karik đã gọi tên CONGB ngay trong những lượt đầu tiên sau khi nghe lời góp ý từ buitruonglinh. Cụ thể, buitruonglinh nói với Karik: “Có bạn thực tập sinh bên Hàn đang rất hot. Đó là CONGB. Bạn ấy nhảy rất giỏi”. Khi nghe lời góp ý từ đồng đội, Karik công nhận: “Nãy giờ anh cũng nhắm tới CONGB. Bạn ấy nhỏ người nhưng rất tự tin, nói chuyện lưu loát. Cho nên khi có cơ hội anh phải chọn bạn ấy đầu tiên”.

Sau live stage 1, CONGB leo lên hạng 7 trong số 30 anh trai với 260 điểm. Tiết mục HERMOSA do CONGB, buitruonglinh, Sơn.K, Tez, Mason Nguyễn trình diễn đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ âm nhạc bắt tai, thần thái trình diễn lôi cuốn của các anh trai.

Hình ảnh CONGB trong tiết mục Đoạn kịch câm của live stage 3. Ảnh: NSX.

Vì thế, các anh trai khác trong chương trình liên tục bày tỏ mong muốn được chung đội với CONGB và coi anh như một "vũ khí bí mật" có thể nâng tầm hiệu suất nhóm.

Ở live stage 2, có 2 trong số 4 đội trưởng là Negav, buitruonglinh chọn CONGB. “Người anh em có khả năng trình diễn khủng khiếp. Con tướng CONGB quá mạnh” là lý do buitruonglinh mong muốn có CONGB về đội.

Trong các phần thử thách nhóm, CONGB tỏa sáng nhờ khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa giọng hát ở mức ổn, những động tác vũ đạo sắc nét với biểu cảm sân khấu thu hút.

Sang live stage 3, với tư cách người có điểm số cao nhất trong team ở live stage 2, CONGB trở thành đội trưởng. Lúc này các anh trai bốc được con số ngẫu nhiên từ 1-9 có quyền chọn đội trưởng đầu tiên bằng cách bỏ lá phiếu vào thùng có tên đội trưởng họ muốn. Cuối cùng, có tới 4 anh trai là Negav, Phạm Đình Thái Ngân, Cody và Mason Nguyễn bỏ phiếu cho CONGB với mong muốn về chung đội với nam ca sĩ này. Cuối cùng CONGB chọn 3 trong 4 anh trai rồi chiêu mộ thêm B RAY để tạo nên đội hình mạnh nhất nhì live stage 3.

Với live stage 3, team CONGB biểu diễn ca khúc Đoạn kịch câm. Theo Kworb.net, Đoạn kịch câm đã leo lên hạng 4 video trending in Vietnam, hạng 7 YouTube Chart với hơn 700.000 lượt xem tính tới chiều 4/11. Đây đang là tiết mục có thành tích tốt nhất trong 4 phần trình diễn đã lên sóng của live stage 3.

Trải nghiệm từ thị trường Kpop khốc liệt

CONGB tên thật Nguyễn Thành Công sinh ngày 8/12/2000, ban đầu là thành viên được yêu thích của nhóm nhảy Oops Crew. Sau đó, anh là một trong 2 thực tập sinh người Việt (cùng Đặng Hồng Hải) tham gia chương trình truyền hình thực tế Boys Planet của Hàn Quốc. Boys Planet 999 là chương trình thực tế của đài Mnet với sự cạnh tranh khốc liệt của 98 thí sinh nam đến từ Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Ở cuộc thi này, Nguyễn Thành Công luôn phát huy thế mạnh vũ đạo với những động tác dứt khoát. Anh cũng duy trì giọng hát khá ổn định suốt các phần trình diễn dù thực hiện cả vũ đạo. Tuy nhiên, điểm yếu của nam ca sĩ là phát âm tiếng Hàn chưa tốt do đó khó đạt thứ hạng cao và tiến xa.

Thời điểm đó, CONGB chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh chỉ có khoảng một tháng chuẩn bị, từ vũ đạo, âm nhạc tới ngôn ngữ, do đó mọi thứ khá gấp gáp.

Dừng chân sớm ở Boys Planet 999 nhưng CONGB đạt được một số thành công, đầu tiên là những người hâm mộ dần biết tới, tiếp đó là kinh nghiệm quý báu và hiếm có từ một trong những cuộc thi âm nhạc có sức cạnh tranh hàng đầu Hàn Quốc.

CONGB có ngoại hình sáng sân khấu. Ảnh: FBNV.

Trong khoảng 4 tháng tham gia chương trình, CONGB kể anh dành phần lớn thời gian tập luyện. Các thí sinh trong chương trình thường phải dậy lúc 2-3h sáng để chuẩn bị ghi hình. Chưa kể thời gian tổng duyệt, chỉ nguyên quá trình ghi hình thường kéo dài một ngày, thậm chí hai ngày liên tục mà không được nghỉ ngơi. Chẳng hạn vòng thi đầu tiên, do có tới 98 thí sinh nên cộng cả thời gian trang điểm, thay đồ rồi ghi hình, anh không nghỉ ngơi trong liên tục 48 tiếng.

Trở về Việt Nam, CONGB tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Anh có MV Em đợi anh lâu chưa với 1,6 triệu lượt xem sau khoảng 1 năm phát hành. Đây chưa phải MV ra mắt chính thức và kể từ đó CONGB cũng chưa có thêm bất cứ dự án nào mới. Do đó, đến với Anh trai “say hi”, CONGB gần như vẫn là một tân binh.

Với đà tiến bộ hiện tại, nhiều khán giả dự đoán CONGB không khó để giành suất vào vòng chung kết, thậm chí top 5, nhờ sự cân bằng giữa kỹ năng và sức hút cá nhân.