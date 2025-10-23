HIEUTHUHAI đính chính

Bài nhạc "Trình" của HIEUTHUHAI mới đây bị phê phán là có từ phản cảm. Tới tối 23/10, công ty quản lý nam rapper lên tiếng giải thích.

Tối 23/10, công ty quản lý của HIEUTHUHAI lên tiếng về ca từ được cho là nhạy cảm trong bài rap Trình do nam rapper này phát hành cách đây vài tháng.

Theo công ty, Trình do HIEUTHUHAI sáng tác, trình bày và công bố vào tháng 9/2024 trong bối cảnh có nhiều khán thính giả của nhạc rap cho rằng các bài nhạc của HIEUTHUHAI “mất chất”, “uỷ mị”. Câu hát: “Hay anh phải ngừng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc m** th** bật cho mấy thằng nhõi nghiến?” được viết ra với hàm ý châm biếm lời chỉ trích cho rằng nhạc rap phải gai góc, thậm chí thô tục.

“Khi sáng tác bài hát Trình, HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xuý, kêu gọi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội. Trong bài hát, HIEUTHUHAI luôn cố gắng truyền tải các thông điệp tích cực về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng của một nghệ sĩ trẻ. HIEUTHUHAI luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và các quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật”, phía công ty nhấn mạnh.

HIEUTHUHAI trong một chương trình biểu diễn. Ảnh: FBNV.

Theo quản lý của HIEUTHUHAI, những thông tin liên quan đến Trình gần đây có thể không phản ánh đầy đủ tinh thần, ý nghĩa bài hát cũng như những mong muốn của nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. “Vì vậy, NOMAD và HIEUTHUHAI sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan đến bài hát một cách khách quan, thiện chí”, công ty cho biết.

Sáng cùng ngày, một fanpage nêu tên một số bản rap như Em iu, Miền mộng mị, Kẹo… có ngôn từ phản cảm hoặc mang yếu tố cổ xúy tệ nạn xã hội. Trong đó, bài Trình của HIEUTHUHAI cũng bị nhắc tên vì đoạn lời: “Hay anh phải ngừng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc m** th** bật cho mấy thằng nhõi nghiến?”.