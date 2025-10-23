Cuộc sống của Quách Phú Thành và vợ kém 22 tuổi

Quách Phú Thành hạnh phúc chia sẻ thông tin vợ vừa sinh con thứ 3. Theo diễn viên, anh là người đàn ông may mắn khi có 4 nữ thần yêu thương.

Ngày 23/10, tờ Yzwb đưa tin Quách Phú Thành và vợ là Phương Viện đã chào đón con thứ 3. Trên trang cá nhân, Quách Phú Thành cũng chia sẻ hình ảnh của con gái và tiết lộ vợ con anh đều khỏe mạnh.

Nam diễn viên viết: "Công chúa nhỏ của chúng tôi cuối cùng cũng đã về nhà. Hai mẹ con đều an toàn và chúng tôi biết ơn vì tất cả. Gia đình chúng tôi giờ đã có 3 viên ngọc trai sáng ngời và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sung túc. Các chị đều rất mong chờ được chăm sóc em gái. Đối với tôi, con trai hay con gái đều là những món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng. Ngôi nhà của chúng tôi thực sự là mái ấm của một nữ thần".

Vợ chồng Quách Phú Thành vừa chào đón con gái thứ 3. Ảnh: TVBS.

Anh tiếp tục: “Tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới, được 4 nữ thần yêu thương sâu sắc. Hãy cùng chúng tôi chào đón sinh linh mới tuyệt đẹp này và chúc con bé lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc".

Thời gian qua, Quách Phú Thành tạm dừng hoạt động một tháng để tập trung chăm sóc vợ.

Quách Phú Thành và Phương Viện cách nhau 22 tuổi. Sinh năm 1965, Quách Phú Thành là một diễn viên, ca sĩ và vũ công nổi tiếng. Trong khi đó, Phương Viện sinh năm 1987, là người mẫu. Họ công khai hẹn hò vào 2015 và kết hôn năm 2017. Họ có hai con gái và vào tháng 6, Phương Viện thông báo cô đang mang thai đứa con thứ 3.

Quách Phú Thành là một trong “Tứ đại thiên vương” Hong Kong, nổi tiếng với sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh rực rỡ. Anh từng đoạt hai giải Kim Mã liên tiếp (2005, 2006). Anh được biết đến với sở thích đua xe và đua ngựa, thường xuyên xuất hiện tại trường đua Sha Tin cùng gia đình.