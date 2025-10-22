Thực đơn tiệc cưới thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải và Đỗ Thị Hà

Tại bữa tiệc hoành tráng được tổ chức bên bờ sông Nhật Lệ, gia đình chồng Đỗ Thị Hà đãi khách 8 món ăn gồm tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm...

Khoảnh khắc trao nhẫn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân Trong tiệc cưới diễn ra tối 22/10, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương cùng cắt bánh, trao nhẫn... trước sự chúc phúc của họ hàng 2 bên cũng như quan khách.

Tối 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới ấm cúng tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị. Dù trời mưa lớn đúng ngày buổi lễ diễn ra khiến việc chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, đông đảo khách mời vẫn tới chung vui với cô dâu chú rể. Gia đình chú rể đã hoàn tất địa điểm tổ chức tiệc cưới từ nhiều ngày trước, với không gian được trang trí lộng lẫy và tinh tế.

Trong bữa tiệc, gia đình chú rể đãi khách mời 8 món ăn gồm súp bí đỏ, cá hồi áp chảo sốt chanh dây, caesar salad, tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm, lõi bò Mỹ sốt tiêu đen kèm bánh mì, xôi nhân chim hấp và bưởi Phúc Trạch.

Cô dâu, chú rể rạng rỡ trong ngày vui. Ảnh: Lê Chí Linh.

Buổi tiệc diễn ra bên bờ sông Nhật Lệ lãng mạn, nên thơ. Cổng chào nổi bật với thiết kế hình vòm, kèm dòng chữ ý nghĩa "Vương & Hà. Two hearts, one promise. Together we create a timeless story of love" (tạm dịch: Hai trái tim, một lời hứa. Cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu vượt thời gian). Giống đám cưới tại Thanh Hóa, tiệc cưới ở Quảng Trị lấy tông màu xanh - trắng làm chủ đạo, kết hợp hàng nghìn bông hoa cẩm tú cầu, cúc, hồng trắng cùng vô số cây xanh và các loại thông đa dạng, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa.

Sáng cùng ngày, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng đoàn nhà trai có mặt tại nhà riêng cô dâu ở Thanh Hóa lúc 6h30. Sau khi hoàn tất các nghi thức cưới truyền thống trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên, lễ rước dâu được cử hành. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, Đỗ Thị Hà nhiều lần xúc động bật khóc.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 13 Miss World 2021, hiện hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào Lễ cưới Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, diễn ra tối 22/10 tại Quảng Trị.