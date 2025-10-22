Lễ cưới Đỗ Thị Hà ở Quảng Trị gặp mưa lớn

Tối 22/10, thời điểm tiệc cưới của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị, trời mưa lớn, khiến công tác chuẩn bị gặp khó khăn.

Tối 22/10, doanh nhân Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà tổ chức tiệc cưới tại Quảng Trị. Đúng ngày buổi lễ diễn ra, trời mưa lớn khiến công tác chuẩn bị cho tiệc cưới của gia đình chú rể gặp khó khăn. Từ nhiều ngày trước đó, gia đình đã trang hoàng lộng lẫy địa điểm tổ chức tiệc cưới.

Buổi tiệc được tổ chức bên bờ sông Nhật Lệ thơ mộng, lãng mạn. Cổng chào có thiết kế hình vòm, với dòng chữ "Vương & Hà. Two hearts, one promise. Together we creat a timeless story of love" (Tạm dịch: Hai trái tim, một ước nguyện. Cùng nhau chúng ta viết nên câu chuyện tình vượt thời gian).

Hình ảnh của cô dâu, chú rể trong tiệc cưới. Ảnh: Lê Chí Linh.

Tương tự thiết kế đám cưới tại nhà cô dâu ở Thanh Hóa, tiệc cưới của nhà chú rể tại Quảng Trị cũng chọn tông màu chủ đạo là xanh trắng. Không gian buổi lễ được trang trí hàng nghìn bông cẩm tú cầu, cúc, hồng trắng cùng rất nhiều cây xanh, các loại thông lớn, nhỏ khác nhau.

Chú rể Nguyễn Viết Vương cùng nhà trai có mặt ở nhà riêng của Đỗ Thị Hà tại Thanh Hóa vào 6h30 ngày 22/10. Sau đó, hai người hoàn tất các nghi thức cưới trước sự chứng kiến, chúc phúc của họ hàng hai bên gia đình và cử hành lễ rước dâu. Khoảng 15h chiều, đoàn đón dâu có mặt ở Quảng Trị.

Trước đó, chia sẻ tại lễ cưới của hai con ở Thanh Hóa, ông Nguyễn Viết Hải, bố chú rể Nguyễn Viết Vương bày tỏ: "Hôm nay, được sự nhất trí của gia đình hai bên, chúng tôi mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên, ông bà bên nhà gái. Chúng tôi xin phép được đón Đỗ Hà về làm dâu gia đình nhà tôi. Chúng tôi không có gì hơn ngoài sự biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức lễ long trọng. Chúc hai con hạnh phúc, yêu mãi bền lâu".

Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào Lễ cưới Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, diễn ra tối 22/10 tại Quảng Trị.