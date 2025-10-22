Đỗ Thị Hà bật khóc ở lễ cưới với Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải tổ chức lễ cưới vào sáng 22/10 sau khoảng 2 năm yêu.

Sáng 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chính thức về chung một nhà. Cả hai cử hành nghi thức rước dâu từ 6h30 tại Thanh Hóa. Trong giây phút về nhà chồng, hoa hậu bật khóc chia tay mẹ và người thân.

Nàng hậu chọn áo dài trắng chất liệu ren kín đáo, thanh lịch. Trong khi đó, chú rể Nguyễn Viết Vương bảnh bao với vest.

Khoảnh khắc xúc động của Đỗ Thị Hà trong lễ cưới sáng 22/10.

Những ngày qua, gia đình cô dâu, chú rể gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ. Riêng ngày 22/10, ai nấy đều hồi hộp và dậy từ 5h30 để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho buổi lễ.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm bên nhau. Cả hai yêu nhau kín đáo, không công khai chuyện tình cảm. Tới đám hỏi hôm 16/10, nàng hậu lần đầu đăng ảnh nửa kia trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Nay anh được khoe mặt, rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa”.

Trước đó, cặp đôi có 6 ngày tới các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ để chụp ảnh cưới. Hai người tổ chức lễ ăn hỏi hôm 16/10 sau khoảng 2 năm bên nhau.

Trong một lần phỏng vấn, Đỗ Thị Hà cho biết trước đây, cô có nhiều yêu cầu với bạn trai. Nhưng hiện tại, hoa hậu chỉ cần người đàn ông có tài năng, ý chí và hai người đồng điệu về tâm hồn, có sự cảm thông, thấu hiểu.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 13 Miss World 2021, hiện hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.