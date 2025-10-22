An ninh thắt chặt tại lễ cưới Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Ngày 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu, chú rể là Thanh Hóa, Quảng Trị.

Sáng 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra ở quê nhà cô dâu, chú rể.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ 5h30, không khí tại nhà riêng của Đỗ Thị Hà đã tất bật. Người nhà cô dâu nhanh chóng hoàn tất các khâu cuối cùng trước khi buổi lễ quan trọng chính thức diễn ra. Công tác an ninh cũng thắt chặt hơn so với ngày ăn hỏi trước đó.

Những hình ảnh đầu tiên tại lễ cưới Đỗ Thị Hà ở nhà riêng Thanh Hóa.

Không gian hôn lễ được trang hoàng tinh tế, với nhiều hoa tươi, tông xanh - trắng nhã nhặn làm chủ đạo.

Sau khi hoàn tất nghi thức rước dâu, người đẹp được đưa về nhà trai ở Quảng Trị. Từ vài ngày trước đó, nhà chú rể đã dựng rạp hoành tráng tại Quảng Trị để chuẩn bị cho ngày trọng đại của con trai. Hai người tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng của cô dâu hôm 16/10.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương hẹn hò từ 2024. Thời gian đầu, hai người lộ nhiều hình ảnh đi du lịch cùng nhau hoặc đi sắm đồ Tết. Tuy nhiên, họ không xác nhận chuyện tình cảm. Đỗ Thị Hà từng giải thích lý do cô giấu kín chuyện tình yêu là bởi muốn giữ sự riêng tư cho những người xung quanh.

Tới đám hỏi hôm 16/10, Đỗ Thị Hà mới lần đầu công khai đăng ảnh bên doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Thời điểm đó, nàng hậu chia sẻ: “Một ngày đầy yêu thương và trân trọng. Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu hành trình mới. Nay anh được khoe mặt, rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa”.

Trong lễ ăn hỏi, cha của chú rể là ông Nguyễn Viết Hải bày tỏ sự xúc động và biết ơn với gia đình cô dâu.

“Đã nhiều tháng và nhiều năm, con trai tôi là Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà yêu thương, tìm hiểu nhau. Giờ đây, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân để có cuộc sống dài lâu. Với mong muốn của 2 con và sự đồng tình của 2 bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai mang theo tráp trầu cau, hoa quả... để tỏ lòng biết ơn với gia đình nhà gái và cũng sắp sửa thành con dâu tôi. Tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái cho con trai tôi. Tôi hứa nuôi dạy cháu để cháu phát triển hơn. Mong hai con sống thuận hòa, hạnh phúc bên nhau”, ông Nguyễn Viết Hải phát biểu trước họ hàng, gia đình 2 bên. Đỗ Thị Hà bật khóc trước những lời nhắn nhủ của 2 người cha.