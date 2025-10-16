Đỗ Thị Hà hạnh phúc bên Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Buổi lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa của cô dâu vào sáng 16/10 trong không gian được trang trí nhẹ nhàng với gam màu trắng và xanh lam ngọc làm chủ đạo.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong ngày trọng đại. Cô và bạn trai có khoảng 2 năm tìm hiểu, gắn bó trước khi về chung một nhà. Trong thời gian hẹn hò, người đẹp rất kín tiếng, không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào trên trang cá nhân.

Đỗ Thị Hà hạnh phúc bên gia đình. Từ sáng sớm 16/10, cả gia đình nàng hậu đã tất bật chuẩn bị cho ngày vui của con gái. Hôn lễ của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ diễn ra vào cuối tháng 10.

Trong ngày vui, ông Nguyễn Viết Hải, bố của chú rể Nguyễn Viết Vương xúc động bày tỏ: “Với mong muốn của 2 con và sự đồng tình của 2 bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai mang theo tráp trầu cau, hoa quả... để tỏ lòng biết ơn với gia đình nhà gái và cũng sắp sửa thành con dâu tôi. Tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái cho con trai tôi. Tôi hứa nuôi dạy cháu để cháu phát triển hơn. Mong hai con sống thuận hòa, hạnh phúc bên nhau”, ông chia sẻ.

Đỗ Thị Hà và chồng xuất hiện với áo dài trắng giản dị, nhã nhặn. Lễ ăn hỏi có sự góp mặt của gia đình hai bên và dàn phù dâu gồm những nàng hậu thân thiết với Đỗ Thị Hà như Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyên Minh Thư, Hoàng Tú Quỳnh và Đỗ Phương Anh.

Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong ngày vui. Bố cô dâu Đỗ Thị Hà gửi lời chúc phúc hai con: “Cha lúc nào cũng mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc. Con gái tôi vẫn còn tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nay đã về nhà trai. Mong nhà trai chỉ bảo cho con để con trưởng thành, thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

