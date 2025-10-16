Hình ảnh tại nhà Đỗ Thị Hà ở lễ ăn hỏi với thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Sau khoảng 2 năm bên nhau, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở Thanh Hóa.

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, được cử hành tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa. Buổi lễ diễn ra riêng tư và kín đáo, chỉ có sự tham gia của hai bên gia đình và số ít đồng nghiệp thân thiết. Trong tháng 10, cô dâu, chú rể sẽ tổ chức hôn lễ tại quê nhà của Nguyễn Viết Vương ở Quảng Trị.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ 5h, gia đình hoa hậu đã tất bật chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Người thân giấu kín thông tin liên quan đến ngày vui của hoa hậu khi được hỏi thăm. Không gian buổi lễ được trang trí hoành tráng với nhiều hoa tươi, cây xanh, màu sắc chủ đạo là xanh trắng.

Gia đình chuẩn bị cho buổi lễ ăn hỏi của Đỗ Hà.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương vướng tin hẹn hò từ 2024 khi liên tục lộ ảnh đi du lịch cùng nhau. Trong dịp Tết Nguyên đán, cả hai cũng được bắt gặp cùng nhau đi mua sắm. Tuy nhiên, họ rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Đỗ Thị Hà bày tỏ cô không thể chia sẻ vấn đề cá nhân của bản thân hay những người xung quanh.

“Không phải tôi giấu nhưng tôi muốn giữ cho họ sự bình yên. Tôi là người của công chúng, đã có nhiều sự chú ý rồi. Tôi không muốn những người xung quanh cũng nhận điều đó. Tôi muốn họ được sống trong sự bình yên, hồn nhiên và thoải mái”, người đẹp giải thích.

“Chuyện cưới xin tuỳ thuộc vào duyên số, không thể nói trước được điều gì. Duyên tới thì không cần 27, 28 tuổi, tôi đã kết hôn. Nhưng duyên chưa tới thì có thể gần 30", cô cho biết thêm.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Kể từ khi đăng quang, cô được quản lý bởi công ty Sen Vàng. Tháng 2, Đỗ Thị Hà xác định rời Sen Vàng sau nhiều năm gắn bó. Những năm gần đây, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển công việc kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia sự kiện giải trí.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà 7 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp do ông Nguyễn Viết Hải (bố ông Vương) sáng lập và điều hành nhiều năm.