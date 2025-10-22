Chồng doanh nhân của Đỗ Thị Hà tới đón dâu ở Thanh Hóa

Đúng 6h30 ngày 22/10, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng người thân tới nhà riêng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Thanh Hóa để thực hiện nghi thức rước dâu.

Sáng 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tại quê hương Thanh Hóa. Lễ rước dâu bắt đầu từ 6h30, sau đó cô dâu được đưa về nhà chồng ở Quảng Trị. Trước đó, gia đình chú rể đã chuẩn bị chu đáo với rạp cưới quy mô lớn tại địa phương.

Với lễ vu quy sáng 22/10, Đỗ Thị Hà tiếp tục chọn tông màu chủ đạo xanh - trắng thanh lịch, nhã nhặn. Cổng cưới được trang hoàng khá cầu kỳ với những đóa hoa tươi màu trắng điểm xuyết trên nền xanh.

Đúng 6h30, gia đình chú rể Nguyễn Viết Vương xuất hiện. Chú rể cùng người thân luôn rạng rỡ, phấn khởi trong ngày vui.

Chú rể Nguyễn Viết Vương cùng họ hàng đến nhà Đỗ Thị Hà. Bố chú rể là ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải.

Từ 5h30 ngày 22/10, gia đình Đỗ Thị Hà đã tất bật chuẩn bị, trang trí lại cổng cưới, các bàn tiệc… để hoàn tất những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại của nàng hậu. An ninh của lễ cưới được thắt chặt hơn so với đám hỏi trước đó.

Cặp đôi tổ chức đám hỏi giản dị tại nhà riêng của Đỗ Thị Hà vào 16/10. Họ bắt đầu tìm hiểu từ năm 2024, từng để lộ những khoảnh khắc chung khi du lịch hay mua sắm chuẩn bị Tết, song luôn giữ kín chuyện tình cảm. Người đẹp sinh năm 2001 từng chia sẻ cô muốn bảo vệ sự riêng tư cho bản thân và những người thân thiết.

Chỉ đến dịp đám hỏi, Đỗ Thị Hà mới lần đầu tiên đăng tải hình ảnh rõ nét bên chồng sắp cưới. Cô bày tỏ: "Một dịp tràn đầy tình cảm và sự trân trọng. Buổi lễ ấm áp đánh dấu khởi đầu mới. Giờ anh đã được 'ra mắt' chính thức, không còn những bức ảnh chụp lén từ phía sau nữa".

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, quê quán tại Quảng Trị. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Luật kinh doanh.