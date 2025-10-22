Đỗ Thị Hà 'theo chồng về dinh'

Sáng 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương sau khoảng 2 năm hẹn hò kín đáo.

Sáng 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính thức về chung nhà với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, qua lễ rước dâu tại quê hương Thanh Hóa. Buổi lễ bắt đầu từ sớm, với không khí ấm cúng và trang trọng, sau đó cô dâu được đưa về nhà chồng tại Quảng Trị.

Trong lễ cưới, Đỗ Thị Hà chọn áo dài trắng kín đáo, thanh lịch. Nàng hậu xúc động trước giây phút về nhà chồng. Cô và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm yêu kín tiếng.

Hình ảnh Đỗ Thị Hà trong ngày vui.

Từ 5h30, người thân của cô dâu đã gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho buổi lễ. Một tiếng sau đó, chú rể cùng họ hàng nhà trai chính thức xuất hiện. Cô dâu, chú rể có khoảng 1 tiếng thực hiện các nghi thức cưới trước khi di chuyển về Quảng Trị. Tại quê nhà, gia đình chú rể đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước, với rạp cưới quy mô lớn.

Trước đó, cặp đôi đã có bộ ảnh cưới lãng mạn tại châu Âu, kéo dài 6 ngày qua các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ như hồ Como, Interlaken hay Paris. Hai người tổ chức lễ ăn hỏi hôm 16/10.

Hai người bắt đầu mối quan hệ từ năm 2024, từng bị bắt gặp trong các chuyến du lịch hay mua sắm dịp Tết, nhưng luôn giữ kín để bảo vệ sự riêng tư. Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 13 Miss World 2021, hiện hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Trước đó, tại lễ ăn hỏi, ông Nguyễn Viết Hải - bố chú rể - bày tỏ niềm xúc động, gửi lời cảm ơn gia đình thông gia vì đã nuôi dạy con gái chu đáo, mong muốn hai con hạnh phúc lâu dài. Ông Đỗ Văn Tào, bố cô dâu, cũng đáp lời, hy vọng nhà trai sẽ hướng dẫn con gái trưởng thành hơn. Những chia sẻ chân thành khiến Đỗ Thị Hà bật khóc vì xúc động.