Tài tử 'Squid Game' bức xúc

  • Thứ tư, 22/10/2025 16:43 (GMT+7)
  • 16:43 22/10/2025

Công ty quản lý của Lee Jung Jae cảnh báo việc có người mạo danh nam diễn viên này để lừa đảo, lấy 500 triệu won.

Chosun đưa tin vào 22/10, công ty quản lý của Lee Jung Jae đã cảnh báo và có phản ứng mạnh mẽ về việc một kẻ lừa đảo mạo danh nam diễn viên rồi lấy của người khác 500 triệu won.

Công ty quản lý của Lee, Artist Company đưa ra tuyên bố chính thức vào 22/10: "Thời gian qua đã xảy ra hành vi phạm tội khi một số cá nhân mạo danh diễn viên của công ty chúng tôi để đòi tiền và trục lợi tài chính. Công ty cũng như cá nhân nghệ sĩ xin làm rõ trong mọi trường hợp, chúng tôi không yêu cầu hỗ trợ tài chính, chuyển khoản, tài trợ hoặc bất kỳ hình thức yêu cầu kinh tế nào".

Lee Jung Jae cảnh báo người hâm mộ. Ảnh: Chosun.

Công ty này khuyến cáo: “Nếu bạn nhận được bất kỳ yêu cầu nào như vậy, vui lòng không trả lời và phải hết sức thận trọng để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo. Chúng tôi đang hợp tác với các tổ chức có liên quan để xác minh sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để nuôi dưỡng một nền văn hóa người hâm mộ an toàn và lành mạnh".

Theo báo cáo của JTBC, một phụ nữ ngoài 50 tuổi, được xác định là bà A, đã bị một băng nhóm lừa đảo tình cảm chiếm đoạt khoảng 500 triệu won trong 6 tháng.

Những kẻ lừa đảo đã tiếp cận A thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok, mạo danh Lee Jung Jae và nói: "Chúng tôi liên lạc với cô để giao lưu với tư cách thần tượng và người hâm mộ". Chúng được cho là đã sử dụng ảnh giả của Lee do AI tạo ra và bằng lái xe giả để lừa nạn nhân. Cảnh sát đang điều tra khả năng các nghi phạm này có liên quan đến tổ chức Campuchia hay không và tiếp tục theo dõi vụ việc.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, bắt đầu sự nghiệp với bộ phim Sandglass (1995). Sau đó, anh tham gia rất nhiều phim nổi tiếng như City of the Rising Sun, Il Mare, Last Present, Oh! Brothers, Typhoon, Deliver Us from Evil, The Housemaid... và đặc biệt Squid Game.

